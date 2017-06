Die Freizeitseite vom 30. Juni als Download

Donnerstag, 29. Juni 2017

– Langenreichenbacher Schalmeien waren beim Internationalen Turnfest in Berlin dabei.

– „Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde“ läuft gerade in den Kinos. TZ verlost drei Fanpakete.

– Der Arzberger Heimatverein lädt am 15. Juli zum Trödelmarkt in die alte Schule.

WE-Tipps: Vereinssportfest in Blumberg, Kinder- und Sportfest in Klitzschen, Seidenraupenpokal in Mahitzschen