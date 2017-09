Die Freizeitseite vom 8. September als Download

Donnerstag, 7. September 2017

Von unserem Redakteur

Diesmal mit:

– Zum Tag des offenen Denkmals öffnen in der Umgebung viele Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Museen, Mühlen ect.

– Die Süptitzer feiern an diesem Wochenende ihr 6. Weinfest.

– Der Herbstausritt der Torgauer Geharnischten ist für den 23. September geplant. Anmeldeformulare liegen aus.

– WE-Tipps: Lesung in der Stadtbibliothek, Benefizveranstaltungen Kirche Dommitzsch, Beckwitz, Oldtimer Teilemarkt, Orgelsommer-Ausklang