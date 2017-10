Die Gewinner stehen fest

Sie haben bei einer Verlosung der TZ jeweils zwei Karten für den exklusiven Auftritt des Comedians Bülent Ceylan in der Kulturbastion Torgau gewonnen. Für den Comedy-Gig in Torgau verspricht Ceylan Highlights aus seinem aktuellen Programm „Kronk“, aber auch neue Nummern. Denn sein nächstes Programm „Lassmallache“ steht schon und wird im Januar Premiere feiern. Karten gab es nicht zu kaufen, nur zu gewinnen, bei der TZ und MDR Jump. Einlass ist am heutigen Abend um 17 Uhr, die Gewinner melden sich einfach vor Ort.