Die Goldene Hausnummer für aktive Hausgemeinschaften

Torgau. Wenn man heute Bürger der Stadt Torgau fragt, ob sie sich an Fritz Reif erinnern können, werden einige dabei sein, die ihn persönlich gekannt haben.

Fritz Reif war von 1961 bis 1989 ehrenamtlicher Vorsitzender des Wohnbezirks III der Stadt Torgau. Dazu gehörten die Straßen und Häuser, die sich unmittelbar am Torgauer Kino (Torgauer Filmbühne), am Centralhotel, an der Post und der Reichsbahnschule befanden. 33 Jahre arbeitete Herr Reif im einstigen VEB Flachglaskombinat. Dieser Betrieb war auch einer der Patenbetriebe des Wohnbezirkes III und stellte kostenlos Transportfahrzeuge zur Verfügung, die beim Frühjahrsputz und bei Altstoffsammlungen benötigt wurden. Diese Sammlungen fanden vierteljährlich statt und brachten dem Wohnbezirk jährlich einen Erlös von durchschnittlich 10 000 Mark der DDR.

Weitere finanzielle Mittel wurden über sogenannte Pflegeverträge mit dem Rat der Stadt erwirtschaftet, wie beispielsweise die regelmäßige Pflege des Rasens in der August-Bebel-Straße. Bewohner der August-Bebel-Straße 2 und Mitarbeiter der damaligen Reichsbahnsonderschule fühlten sich dafür verantwortlich. Insgesamt hatte der Wohnbezirk jährlich einen Kontostand von rund 17 000 Mark. Mit diesem hohen Betrag konnte der Wohnbezirkausschuss (WBA) unter der Leitung von Fritz Reif eine Menge Veranstaltungen organisieren; unter anderem eine Frauentagsfeier am 8. März oder eine Dankeschönveranstaltung mit rund 90 Bürgern.

Solche Veranstaltungen fanden immer im HO-Centralhotel statt. Zum Tag des Kindes gab es oft gemeinsam mit den Kindern des Wohnbezirkes XI, dessen Vorsitzender damals der ebenfalls aktive Kurt Ansorge, Direktor der HO (Volkseigene Handelsorganisation) war. Nicht zu vergessen, dass einmal im Jahr stattgefundene Wohnbezirkssportfest auf dem Jahnturnplatz an der Feuerwehr.

Je aktiver der WBA und dessen Vorsitzender, desto reger war die Arbeit in den Hausgemeinschaften, die auch eine finanzielle Unterstützung erhielten. Nicht wenige Hausgemeinschaften feierten ebenfalls im Centralhotel oder in ihrer gemütlichen Kellerbar, wo kulturelle Veranstaltungen und Hausversammlungen stattfanden. Ganz aktive Hausgemeinschaften bekamen als Auszeichnung die „Goldene Hausnummer“.

Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit war das oberste Prinzip eines Wohnbezirks. Fritz Reif, der damals auch im Volksmund „Bürgermeister des Wohnbezirkes“ genannt wurde, machte regelmäßig mit Verantwortlichen der Stadt, des Kreises und den Patenbetrieben Wohnbezirksbegehungen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Er ließ nicht locker, bis sie gemeinsam beseitigt wurden. Bei der Einhaltung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit bekam Fritz Reif durch den ABV (Abschnittsbevollmächtigten der Volkspolizei) große Unterstützung. Der ABV nahm auch an den Sitzungen des WBA teil, ließ sich über bestimmte Probleme informieren und gab selbst Hinweise. Fritz Reif erzählte auch viele Geschichten von der damaligen „Glashütte“. Darüber berichten wir im nächsten Beitrag.