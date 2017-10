Die Hacker kommen nach Torgau

Torgau. Das Sächsische Ministerium des Inneren (SMI) und die Volkshochschule Nordsachsen kooperieren Anfang Dezember. Internetkriminalität ist das große Thema. Volkshochschulleiter Norbert Morch liefert Details.



TZ: Herr Morch, wie kam die Partnerschaft mit dem SMI zustande?

N. Morch: Das Ministerium ist auf uns zugekommen und hat angefragt, ob wir uns vorstellen könnten, an dieser Veranstaltungsreihe, die „Live-Hackings“ genannt werden, teilzunehmen. Wir sind auf einen grünen Zweig gekommen und deswegen zählt Torgau jetzt zu den fünf Städten in Sachsen, in denen die Besucher sich über die Sicherheit auf digitaler Ebene Informationen holen können.



Wie genau sieht so eine Veranstaltung aus?

In einem etwa zweistündigen Bühnenprogramm zeigen Computerexperten wie einfach es ist, nicht richtig oder ungesicherte Geräte, Computer und Smartphones, anzugreifen und zu manipulieren. Es wird eine unterhaltsame Mischung aus Vorträgen und Technikdemonstration. Und natürlich gibt es auch Tipps und Hinweise, wie Sicherheitslücken behoben werden können.



Damit bedient die Volksschule ein brandheißes Thema.

Absolut. Die Problematik ist sehr aktuell und das Gefahrenpotenzial ist hoch, weil sich ja heutzutage immer mehr in der digitalen Welt abspielt.



Zwei Vorstellungen werden in Torgau geboten. Am 6. Dezember gibt es jeweils um 14 und 17 Uhr einen Kurs auf Schloss Hartenfels. Der Eintritt ist frei. Anmeldung über die Volkshochschule.