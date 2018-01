Die Heimerer-Schule läutete das neue Jahr musikalisch ein

Torgau. Bis zum Rand gefüllt war die Cafeteria der Heimerer Schule in Torgau am Dienstag-Nachmittag, als dort zum traditionellen Neujahrsempfang geladen wurde. Dabei wurde nicht nur das neue Jahr gefeiert, auch auf das 25. Jubiläum der Heimerer-Schule in Torgau wurde angestoßen.



Und so blickte die Leiterin Schule, Anja Henschel, in ihrer Eröffnungsrede nicht nur in die Zukunft, sondern auch auf die zurückliegenden Jahre. Wie es im Jahr 1992 mit gerade einmal zwei Umschulungsklassen im kaufmännischen Bereich, damals noch in der Prager Straße am Lamator, losging und sich dann nach und nach entwickelte. Über den Umzug im Jahr 2000 und die großen Veränderungen mit dem neuen Altenpflegegesetz im Jahr 2003 bis zur heutigen Sozialpflegeschule.

Doch viel spannender als der Blick in die Vergangenheit gestaltete sich Anja Henschels Ausblick in die Zukunft der Torgauer Heimerer-Schule. Dabei sprach sie eines der wichtigsten Projekte für 2018 an: Die Vorbereitung der Genehmigung für die Durchführung der zweijährigen Berufsfachschule für Sozialassistenz. Hier befindet sich die Schule momentan noch in der Vorbereitung für deren Beantragung, will dies jedoch so schnell wie möglich in ihr Repertoire mit aufnehmen. Außerdem steht am 17. März wieder der Tag der offenen Tür an und im neuen Schuljahr starten wieder Klassen für Altenpflege, Ergotherapie sowie Sozialwesen geben.



Einige Ehrengäste waren zum Neujahrsempfang eingeladen worden und diese folgten der Einladung sehr gern. So waren unter anderem auch die beiden Geschäftsführer der Heimerer-Schulen, Josefine und Friedrich Heimerer, anwesend. Letzterer hielt eine kurze Rede, in welcher er, wie schon Schulleiterin Henschel zuvor, einen Blick auf die vergangenen 25 Jahre warf. Zur Zukunft sagte er an Henschel gewandt Folgendes: „In den letzten 25 Jahren hatten wir insgesamt vier Schulleiter. Für die kommenden 25 Jahre könnte ich mir vorstellen, dass es nur eine Leiterin ist.“ Außerdem stattete Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth dem Empfang einen Besuch ab, nachdem sie in dieser Woche aus ihrem Urlaub zurückgekehrt war. Mit dabei hatte sie nicht nur den zukünftigen Beigeordneten Lars Fähling, sondern auch den neuen Projektleiter des Tages der Sachsen, Kay Schöttner.



Gegen Ende des offiziellen Teils der Veranstaltung trat Marga Feldmeier an das Rednerpult. Sie eröffnete mit warmen Worten die Ausstellung „Kreativität kennt kein Alter“, für die sie die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Diese sind ab sofort in den Räumlichkeiten der Torgauer Heimerer-Schule zu betrachten und auch zu erwerben. Dabei gehen, wie Feldmeier in ihrer Rede stolz verkündete, zehn Prozent des Erlöses an das Projekt Ellywunschente.

>>> Hier gehts zur Bildergalerie <<<