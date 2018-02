Die Jüngsten sind immer mit dabei

Wehrleiter Rico Oertelt hatte vor wenigen Tagen eine Zeitreise ins vergangene Jahr angetreten. Anlass war der Rechenschaftsbericht zur Jahreshauptversammlung der Weidenhainer freiwilligen Feuerwehr, wozu nicht nur die erwachsenen, sonderen auch die jüngsten Kameradinnen und Kameraden eingeladen waren.

Rico Oertelt ließ das Einsatzjahr 2017 noch einmal Revue passieren, erinnerte an die elf Einsätze und die gemeinsame Objektübung der drei Wehren aus Dreiheide, die in Süptitz bei Torgau Kuvert stattfand. Eher gesellige Teffen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit waren das Osterfeuer, das traditionelle Feuerwehrfest im Juni, das Johannisfeuer der Kirche sowie die Arbeit mit den Kindern der Grundschule und das Zuckertütenfest des Kindergartens.

Jugendwart Steffen Mühlner lobte in seinem Jahresbericht die Arbeit, Disziplin und den Eifer der Floriansjünger.

Bürgermeister Wolfgang Sarembe bedankte sich für die geleistete Arbeit und lobte die Zusammenarbeit aller drei Wehren.

Höhepunkt der Jahreshauptversammlung waren die Neuaufnahmen und Auszeichnungen. Als Floriansjünger wurden Marlitt Schuster, Jan-Niklas Heinig und Lukas Jörke aufgenommen. Von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst wurde Conny Schindler übernommen. Auch René Malecki ist jetzt im aktiven Dienst integriert. Andy Persdorf wurde zum Löschmeister und Kurt Persdorf zum Hauptlöschmeister befördert. Wolfgang und Angelika Saro freuten sich über die verdiente Aufnahme in die Alters- und Ehrenabteilung.

Wehrleiter Oertelt nutzte die Zusammenkunft zu einem Appell an die Verbesserung der Dienstbeteiligung. „Hier gibt es noch Reserven“, merkte er an.

Der Wehrleiter bedankte sich bei allen Kameradinnen und Kameraden für die geleistete Arbeit und Unterstützung. Ebenso lobte er die Unterstützung der Gemeinde Dreiheide. Diese gute Zusammenarbeit sei sehr bedeutsam für die Arbeit der Feuerwehr.