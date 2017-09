Die Kanzlerin kommt zu Besuch

Torgau. Am Sonntag trat sie noch beim TV-Duell gegen Martin Schulz an, morgen ist sie auf dem Torgauer Marktplatz zu sehen. Im Rahmen ihrer Wahlkampftournee wird die Bundeskanzlerin Angela Merkel der Elbestadt einen Besuch abstatten und sorgt bereits im Vorfeld bei all denen für Trubel, die in die Vorbereitung einbezogen sind.



„Angefangen hat die ganze Sache Ende Juni während der vorletzten Sitzungswoche in Berlin“, erzählt Marian Wendt, der nordsächsische CDU-Bundestagskandidat. „Da hatte mich unser Generalsekretär Michael Kretschmer darüber informiert, dass die Kanzlerin meiner Einladung nach Torgau folgen wird.“ Nachdem der Besuch dann endgültig bestätigt war, machte sich Wendt daran, alle beteiligten Parteien im Rahmen einer ersten Sicherheits- und Organisationskonferenz an einen Tisch zu bekommen. Hier kamen neben Vertretern der Bundes-CDU, der Stadt Torgau und des Landratsamtes auch das Bundes- und das Landeskriminalamt, die örtliche Polizei, das DRK und verschiedene Versorger zusammen. „Bei so etwas ist es immer gut, eine große Runde zu haben“, sagte Wendt. „Da hat dann jeder einen ersten Überblick, wer noch alles beteiligt ist. So konnten wir dann einen genauen Plan erstellen, wie alles abläuft und dann hat sich jede Sektion an ihre eigenen Aufgaben gemacht.“ So zum Beispiel der Torgauer Wirteverein. Dieser hat unter anderem die Aufgabe, 150 Bierbänke für 600 Menschen zu organisieren und dazu noch zwei Bierwagen zu bewirten.



Um die Sicherheit der Veranstaltung kümmert sich die Landespolizei zusammen mit dem Bundeskriminalamt. „Die Zusammenarbeit der verschiedenen Parteien lief sehr gut und professionell ab. Man merkt, dass jeder an einer schönen und friedlichen Veranstaltung interessiert ist.



Zwar war Marian Wendt bereits vor vier Jahren federführend bei der Organisation eines Merkel-Besuchs in Oschatz beteiligt, nichtsdestotrotz stellte es ihn dieses Mal wieder vor ganz neue Herausforderung. Der Unterschied diesmal: es gibt eine angemeldete Gegendemonstration. Diese stammt vom Spektrum aufrechter Demokraten unter der Leitung von Sandro Oschkinat. Diese wird in Sicht- und Hörweite der Veranstaltung stattfinden, so sieht es das Versammlungsrecht vor. Außerdem ist die Sicherheitslage im Jahr 2017 eine deutlich andere, was ebenfalls noch mehr Arbeit und Organisation mit sich bringt.



Neben Oberbürgermeisterin Romina Barth, CDU-Fraktionsführer Frank Kupfer und dem Landtagsabgeordneten Jörg Kiesewetter werden auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich und natürlich Marian Wendt als Ehrengäste mit von der Partie sein. Diese halten sich, zusammen mit knapp 500 ausgewählten Gästen in einem gesonderten Bereich auf, ungefähr 30 Meter von der Bühne entfernt. Diese Gäste zählen als ein sogenanntes „kontrolliertes Publikum“, was bedeutet, dass bei diesen davon ausgegangen wird, dass weder eine Gefahr noch eine Störung zu erwarten ist. „Hier geht es nicht um die Wichtigkeit der Leute, sondern einfach nur um die Sicherheit. Jeder ist herzlich eingeladen“, so Wendt.



Ab 16 Uhr beginnt auf dem Markt das Programm mit etwas Livemusik, einem kleinen Polittalk zwischen Kupfer, Barth und Wendt und anschließend wird die Kanzlerin abgeholt und durch die Stadt geführt. Anschließend folgt ein kleiner Begrüßungstalk mit Angela Merkel, danach ein Grußwort des Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Die abschließende Schlussrede wird dann Marian Wendt halten, danach ist die Veranstaltung offiziell beendet.