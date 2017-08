Die Kids und Jugend gab sich die Kante

Am Wochenende startete in Neiden am Österreicher der ADAC Sachsen Enduro Jugend Cup. Eine Veranstaltung für den Nachwuchs. Die war ein großer Erfolg für den MSC Pflückuff.

Motorsport. Mit dem Lauf zum ADAC Sachsen Enduro Cup 2017 ist am Wochenende das großartiges Rennen für den Cross-Nachwuchs über die Bühne gegangen. Gab es am Samstag früh noch einige Bedenken, wegen des vielen Regens in der Nacht, so wurden diese schnell zerstreut. In Neiden sind vom Streckenbauer überall Gruben vorgesehen, die das Wasser ableiten. Zudem scheuen Motocrosser, auch die Jüngsten, kein Wetter.

Als erste wurden die zwei Klassen Schüler 50 und 65 ccm, auf die Strecke geschickt. Veranstalter MSC Pflückuff hatte die neue Strecke gleich mit eingebaut. Die Generalprobe glückte. Nun kann die Strecke beim Motocross-Bundesendlauf am 16./17. September mit eingesetzt werden.

Die Aktiven von Off Road Club Hilmersdorf und SHC Meltewitz waren zahlenmäßig am Wochenende am meisten vertreten und stellten auch die Sieger. Die Kinder des MSC Pflückuff wurden mehr auf Motocross ausgebildet und konnten noch nicht mit den Besten mithalten.

Eine Ausnahme ist Roman Walischkin in der 50 ccm Klasse. Er konnte sich auf den 4. Platz platzieren. Bei den 65 ccm haben sieben Aktive des MSC Pflückuff das Rennen aufgenommen und alle haben die volle Rundenzahl (8) und die Sonderprüfung absolviert. Bester „Pflückuffer“ war Artur Sprenger als Vierzehnter.

Starter für den MSC Pflückuff waren zudem Tim Schladitz, Marten Schönert, Philip Melchior, Carl- Anton Schneider, Niklas Wittig und Leon- Pascal Zocher.

Gerade die Waldpassage mit Schlammlöchern, Pfützen, Wurzeln, enge Kurven und steilen Auf- und Abfahrten verlangten von den jungen Fahrern viel an Kondition ab. Die acht Sonderprüfungen wurden auf der Motocross-Stecke ausgefahren. Der Sieger Clemens Voigt aus Gröbzig brauchte dafür 1:20 Minuten. Die meisten Fahrer benötigten dafür für diese Sektionen rund zwei Minuten.

In der 85 ccm Klasse brachte der MSC Dahlen gleich vier Aktive an den Start. Jonas Felten wurde als bester Siebter. Die Pflückuffer waren mit zwei Startern vertreten. Bester war Nils Ehrlich als Zwölfter und Chris Litka wurde Sechzehnter. Mit sieben Aktiven ein kleines, aber schnelles Starterfeld gab es in der 125-ccm-Klasse. Der Hilmersdorfer Leon Seeger ging als Sieger hervor.

Der MSC Pflückuff hatte sich wieder viel Mühe und Gedanken bei der Streckengestaltung gegeben. Es gab kaum Ausfälle bei den Aktiven, alle haben die vorgegeben Runden geschafft. Das ist auch das Ergebnis der guten Vorbereitung der Fahrer in den einzelnen Ortsclubs des ADAC.