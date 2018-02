Die Kinder sollen lernen, sich mit der Musik im Takt zu bewegen

In Audenhain gibt es zumindest für die Jüngsten eine neue Attraktion. Und die heißt: Kindertanz. Bei rockigen und mitreißenden Klängen können sich die Sprösslinge so richtig auspowern. Organisator ist der Sportverein Audenhain. Am vergangenen Samstag fand die Veranstaltung zum zweiten Mal statt. TZ sprach kurz vor Beginn mit Marina Schmidt von der gleichnamigen Tanzschule aus Beilrode :

TZ: Wie kam es dazu, in Audenhain Tanzunterricht für Kinder anzubieten?

M. Schmidt: Ein Pärchen aus Audenhain ist schon seit vielen vielen Jahren bei mir in der Tanzschule. Der Mann spielt hier beim Sportverein Tennis und wollte gerne, dass ich es mache. Ich biete also Kindertanz ab 5 Jahre an.

Wie ist die Resonanz?

Der Sportverein hat in der Kita und in der Schule Werbung gemacht. Schon im Dezember liefen die Vorbereitungen. Heute findet der zweite Tanzunterricht statt. Beim ersten Mal kamen 20 interessierte Kinder. Das hat mich sehr gefreut. Mit so viel Zuspruch habe ich nicht unbedingt gerechnet. Für ein Dorf wie Audenhain ist das sehr gut. Dass heute weniger Kinder da sind, hat auch mit den Ferien zu tun.

Arbeiten Sie bereits mit anderen Sportvereinen in der Region zusammen?

Nein, das ist für mich eine Premiere, dass es über den SV Audenhain läuft. Normalerweise gebe ich viele Kurse über die Volkshochschule, sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene. Sehr viel bin ich in der Region Oschatz unterwegs.

Wie wird der Tanzunterricht diesmal ablaufen?

Erst einmal verschaffe ich mir einen Überblick, wie viele Kinder da sind. Dann beginnen wir mit einer Erwärmung und dann folgt schon der erste Kindertanz. Ein schneller und sportlicher Tanz.

An wen genau richtet sich das Angebot hier in Audenhain?

Angesprochen sind Kinder zwischen 5 und 7 Jahren. Ich führe den Tanzunterricht jetzt jeden Samstag von 14.30 bis 15.15 Uhr durch- außer in den Ferien. Es könnte das ganze Jahr gehen.

Was ist mit den älteren Kindern?

Die sind jetzt nicht inbegriffen. Aber es kommen schon ganz viele Kinder nach Torgau zum Tanzunterricht.

Was ist das Ziel? Was möchten Sie hier speziell in Audenhain erreichen?

Die Kinder sollen lernen, den Takt zu hören und sich mit der Musik im Takt bewegen zu können – sowohl schnell, als auch langsam. Sie sollen später in der Lage sein, die Tänze selbst alleine durchzuführen. Sechs sieben Tänze möchten wir einüben.