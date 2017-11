Die Landwirtschaft bleibt weiterhin sein Thema

Welsau . So ganz loslassen möchte er nicht. Am vergangenen Montag wurde Dr. Volkmar Harzer als langjähriger Vize-Chef des Regionalbauernverbandes Torgau (RBV) feierlich verabschiedet.

Manfred Uhlemann, Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes, überreichte ihm bei der Sitzung im Gasthof Welsau zur besonderen Anerkennung die Ehrennadel in Silber. (TZ berichtete). Künftig möchte der Beckwitzer eine Seniorengruppe des Regionalbauernverbandes ins Leben rufen und sucht dafür interessierte Mitstreiter.

„Vor allem solche, die aus dem aktiven Arbeitsleben ausgeschieden sind, sich aber trotzdem noch mit aktuellen Themen der Landwirtschaft befassen möchten“, wirbt Dr. Harzer. Wer will, kann sich in der Geschäftsstelle des RBV (034202 53123) melden. Der Torgauer Bauernverband wurde am 13. August 1990 gegründet und mit der ersten Vorstandswahl 1993 wurde Dr. Harzer zum Stellvertreter gewählt.