Die Laufstrecke hat sich bewährt

Laufsport. Am vergangenen Sonntag Vormittag zog es wieder zahlreiche Lauffreudige zum 18. Stauseelauf nach Süptitz. Die Torgauer Zeitung unterhielt sich hinterher mit Christiane Rabe, die zusammen mit André Dachsel vom SV Süptitz bei der Organisation federführend war.



TZ: Welches Fazit können Sie nach der jüngsten Veranstaltung ziehen. Hoffentlich ein positives?

Ch. Rabe: Auf jeden Fall. Es hat uns gezeigt, dass wir den Stauseelauf in der jetzigen Form beibehalten sollten. Die Resonanz war positiv. Wir hatten mit 111 Teilnehmern in etwa die gleiche Zahl wie 2016, was uns natürlich sehr freut. Auch das Wetter war wieder sehr gut.



Woher kamen die ganzen Teilnehmer?

Ich würde sagen aus dem ganzen Landkreis. Es war an dem Wochenende auch der Rennsteiglauf, sodass es einige bekannte und ambitionierte Läufer der Region eher dorthin zieht. Dennoch möchten wir an unserem traditionellen Termin – dem dritten Mai-Wochenende – gerne festhalten. In den Frühjahr- und Sommermonaten gibt es immer ein breites Angebot an Laufveranstaltung. So kann man leider nicht immer alle Läufer für seinen Lauf gewinnen.



Sie hatten im vergangenen Jahr einige Neuerungen eingeführt. Offenbar hat sich vieles davon bewährt?

Ja, die Laufstrecke wurde jetzt zum zweiten Mal so gewählt. Das soll weiterhin bleiben. Nach Meinung vieler Akteure lässt es sich im Wald gut laufen und es ist zudem ein sehr idyllisches Umfeld. Die Strecke führt vom Gewerbegebiet in den Wald Richtung Stern/Klitzschen und zurück an einem Feld entlang. Auch die Genehmigung klappte schnell und problemlos. Wir müssen zudem keine Bundesstraße queren.



Und die Sportarena bietet sicher beste Voraussetzungen für ein solches Sportereignis?

Richtig. Das Gelände liegt zentral und hier ist alles vorhanden, von Duschen, Parkplätzen bis hin zur Essensversorgung. Vor allem die bekannten Schaschliks vom SV Süptitz haben wieder reißenden Absatz gefunden. Für die Kinder haben wir eine Hüpfburg aufgebaut und den Bambini-Lauf gab es in der zweiten Auflage – diesmal über 300 Meter statt über 100 Meter. Immerhin rund 20 Kinder gingen an den Start. Es hat alles super geklappt bis vielleicht auf ein paar Kleinigkeiten, die noch verbesserungswürdig sind. Aber das ist normal, wenn man praktisch als Hobby-und Freizeit-Organisator eine solche Veranstaltung so nebenbei auf die Beine stellt. Die jüngsten Starter beim Bambini-Lauf waren drei Jahre, der älteste Starter war mit Gunther Beyer aus Grimma 85 Jahre alt. Die meisten Teilnehmer, knapp 50, wählten die 10 Kilometer-Strecke zum Laufen. Als Alternative hatten wir noch fünf Kilometer und zwei Kilometer sowie fünf Kilometer Walking ausgewiesen.



Können Sie noch einmal erklären, warum es eigentlich Stauseelauf heißt?

Der Stauseelauf hatte einst seinen Ursprung mit direktem Verlauf um den Stausee in Süptitz. Mit den Jahren und der Erweiterung der Streckenlängen, den zunehmenden Teilnehmerzahlen und auch dem Anspruch an Sanitäreinrichtungen und einem familiären „Drumherum“ wurde die heutige Sportarena immer wichtiger und ist heute gleichzeitig Start, Ziel sowie Austragungsort des Rahmenangebotes. So bleibt uns auch für die kommenden Jahre weiterer Spielraum für eine Erweiterung des Angebotes am Veranstaltungstag. Den ursprünglichen Namen Stauseelauf sollte man aufgrund der Bekanntheit des Laufes unter diesem beibehalten.