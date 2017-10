Die Leichtigkeit des Seins

Kegelsport. (1. Bezirksliga/Männer) SSV 1952 Torgau – SV Eintracht Sprotta II 6:2 (3211:3163). Nach der unglücklichen Niederlage im Auswärtsspiel in Trebsen wollten die Torgauer dieses Heimspiel unbedingt siegreich gestalten. Mit einer guten geschlossenen Mannschaftsleistung konnten sie das Vorhaben auch umsetzten.



Den Grundstein dafür legte das bewährte Starterpaar des SSV, Max Kolbe und Tobias Hanke. M. Kolbe gewann zwei Bahnen gegen M. Geidel und konnte aufgrund des besseren Endergebnisses von 551:535 Holz den MP für Torgau holen. T. Hanke machte ein sehr gutes Spiel. Er gewann alle vier Bahnen bei einem Endergebnis von 558:484 Holz gegen T. Völker. Somit führten die Torgauer nach dem ersten Durchgang mit 2:0 (1109:1019). Auch die Kegelzahl von 90 plus sprach für die Torgauer.



Das Mittelpaar des Gastgebers war mit Uwe Langbein und Ralf Marks besetzt. U. Langbein konnte nur die ersten beiden Bahnen gegen Ch. Reimer gewinnen. Reimer spielte auf den beiden folgenden Bahnen 311 Holz und holte mit dem sehr guten Endergebnis von 579:533 den MP für Sprotta. R. Marks hatte bei seinem Spiel keinen guten Tag erwischt. Er wurde nach 60 Kugeln und zwei verlorenen Bahnen gegen Bernd Sickert aus der zweiten Mannschaft ausgewechselt. B. Sickert konnte zwar die beiden letzten Bahnen gewinnen, jedoch reichten die 506 Holz nicht für den MP, da der Sprottaer M. Höhne auf 546 Holz kam. Damit MP an Sprotta.



Nun stand es vor dem Schlusspaar 2:2 (2148:2144) und Sprotta hatte den Kegelrückstand bis auf vier Holz aufgeholt. Michael Scheibner und Mario Holike bildeten das Schlusspaar des SSV. Sie spielten gegen Marian Geidel und Tom Fischer. M. Scheibner gewann die ersten Bahn, verlor die zweite, konnte aber die nächsten beiden Bahnen wieder gewinnen und mit 527 Holz den MP für Torgau holen. M. Holike gewann auch die erste Bahn, verlor die zweite und gewann die nächsten beiden Bahnen und kam auf 536:512 Holz. Somit ging der MP nach Torgau. Da die Torgauer im Gesamtergebnis mit 3211:3163 vorn lagen, gingen die beiden letzten MP auch an Torgau und der Heimsieg mit 6:2 war perfekt. Nun gilt es für die SSV-Mannschaft im nächsten Heimspiel (28.10.) gegen Aufsteiger Lüttewitz an diese gute Leistung anzuknüpfen.

