Die Melodie ihres Lebens

Taura. In Taura, wo sich das Paar vor 60 Jahren am 16. November das Jawort schenkte, gab es aus diesem Anlass im Saal der Gaststätte „Zur schönen Buche“ auch beschwingte Melodien zu hören, die sie ein Leben lang begleitet haben. Überhaupt ist der Schwung ihrer ersten Ehejahre nie verloren gegangen.



Viele Jahre hatten Paul und Elfriede Hampel mit ihren zwei Kindern zunächst in Leipzig gewohnt, bevor sie 1997 nach Taura auf ein Familiengrundstück zogen, in den Geburtsort von Elfriede. Hier machten es sich die Hampels gemütlich, und Paul, der 1948 das Bäckerhandwerk erlernt hatte und viele Berufsjahre lang als Produktionsleiter der VEB Leipziger Brotfabrik, später sogar als Werkleiter tätig war, konnte und wollte auch im Ruhestand Brot backen. „Ich wusste, dass Taura drauf und dran war, ein Erlebnisdorf zu werden. Daran wollte ich mitwirken“, sagt er im Gespräch mit der TZ.



In den Folgejahren war er – gemeinsam mit dem früheren Dorfbäcker Wolfram Höppner und unterstützt vom damaligen Bürgermeister Karl Elschner und anderen Mitstreitern – maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Plan umgesetzt wurde. Schon 1998 konnte der Dorfbackofen in Betrieb genommen werden, pünktlich zur 800-Jahr-Feier Tauras. Neun Jahre lang war er fürs Brotbacken verantwortlich. Als Paul die Knetschüssel in jüngere Hände gab, war er schon drauf und dran, eine andere Leidenschaft zu verwirklichen: Weil er schon immer gern schrieb – in jüngeren Jahren für Fachzeitschriften – widmete er sich, was naheliegend war, fortan der Heimatgeschichte. Quasi unter seiner Federführung konnte die Heimatstube des Fördervereins Erlebnisdorf Taura zum Dorfmuseum ausgebaut werden. Seit 2004 agiert er zudem als Ortschronist – und das mit ganzer Hingabe.



Nicht zu vergessen: Der Name von Paul Hampel stand in den Jahren 2001 bis 2015 unter zahlreichen Artikeln, die auf der Historienseite der Torgauer Zeitung veröffentlicht wurden. So war es der Heimatzeitung auch eine besondere Freude, ihm und seiner Gattin Elfriede persönlich zur Diamantenen Hochzeit zu gratulieren, Glück und Gesundheit und noch viele erfüllte gemeinsame Jahre zu wünschen.

Auch daran soll aus gegebenem Anlass erinnert werden: Paul Hampel wurde mit dem Heimatpreis für Geschichte des Jahres 2009 geehrt! Allerdings wollte er am Samstag gar nicht so sehr seine Person in den Vordergrund rücken: „Wissen Sie, all das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn mich meine Frau nicht so unterstützt hätte. Das macht sie auch heute noch so“, sagt er – rückt noch etwas näher an seine Elfriede heran und legt ihre Hand in seine Hand.



Beide denken um 60 Jahre zurück: Wie war das nun an jenem Novembertag, als sie heirateten? Was ist beiden besonders in Erinnerung geblieben? Das Paar muss gar nicht lang überlegen: Mein Freund Arndt Lösch, mit dem ich damals in einem Tanzorchester Trompete spielte, war extra hierher gekommen, um uns vor der Kirche den Triumpfmarsch aus der Aida zu blasen“, erzählt Paul. Auf Elfriedes Gesicht zeigt ein Lächeln, wie sehr auch in ihr dieser Moment nachklingt. Und wahrlich: Wenn man das Paar während der Jubelfeier am Samstag erlebt hat, wie sie mit Sohn, Tochter, den vier Enkeln, vier Urenkeln und ihren Freunden feierten, darf man gewiss sein, dass diese Musik auch weiterhin die Melodie ihres Lebens bleiben wird.