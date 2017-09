Die Minis waren das Highlight

Langenreichenbach. Die Mannschaften der unterschiedlichsten Wehren gaben am Sonnabend alles, um beim Heidelbachpokallauf die begehrten Pokale zu ergattern. Den ersten Platz von zwei Mannschaften bei den Frauen belegte Taura mit 30,85 Sekunden. Bei den Männern (sieben Mannschaften) schaffte es die Mannschaft aus Mahitzschen mit 26,70 Sekunden auf den obersten Platz. In der Altersklasse I der Jugend (acht Mannschaften) erzielte Audenhain II mit 29,12 Sekunden das beste Ergebnis, in der Altersklasse II (acht Mannschaften) Langreichenbach I mit 24,27 Sekunden.



Am meisten begeisterten jedoch die Minis, die mit dem speziell für sie umgebauten Mini-Feuerwehrfahrtzeug zum Wettkampf eilten, um ein Feuer zu löschen. Mit ein wenig Unterstützung von den Großen und mit viel Mut gelang es ihnen, den Brand zu löschen. Für diesen Einsatz ernteten die Kleinsten den größten Applaus. „Unsere Jüngsten hatten die Aufgabe, eine feste Wasserstrecke aufzubauen. Das Ziel war es, mit dem Wasser aus sieben Strahlrohren das Feuer zu löschen. Das haben sie wirklich super hinbekommen“, sagt Wehrleiter Matthias Becker zufrieden, hofft auch, dass sich im kommenden Jahr noch mehr Mannschaften zum Lauf anmelden werden.



Das eigentliche Heimatfest fand jedoch nicht an der Mini-Feuerwehr – wo die Wettkämpfe ausgetragen wurden – sondern an der großen Feuerwehr statt. Schon am Freitag begann das Fest mit einem Fackelumzug und anschließender Disco. Am Samstagabend gab es neben der Disco, die zum Tanz einlud, auch noch ein paar lustige Showeinlagen. So konnte man Ortsvorsteher Detlef Bölke als Mitglied der Randfichten erleben. „Mein Motto lautet ‚Nur gemeinsam sind wir stark‘. So ist es ganz klar, dass ich mich auch mit am Fest beteilige“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Am Sonntag ging es bereits früh mit dem Frühshoppen und musikalischer Einlage durch die Schalmeienmusikanten Langenreichenbach weiter. Nach dem Mittag zeigte die Saxophon-Gruppe ihr Können und wurden am Nachmittag von einem Alleinunterhalter abgelöst.



„Das Fest und die Pokalläufe sind sehr gelungen. Doch lange wird sich nicht ausgeruht. Nach dem Fest ist vor dem Fest. Bald werden wir auswerten, was gut lief und was wir verbessern können, um auch im kommenden Jahr ein schönes Heimatfest auf die Beine zu stellen“, so der Wehrleiter.