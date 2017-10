Die Moore und Wiesen der Dübener Heide entdecken

Wer hat Lust auf einen Wochenend-Ausflug ins Grüne - oder besser gesagt, in den bunten Herbstwald? Die Netzstelle Natura 2000 des Landschaftspflegeverbandes Torgau-Oschatz (LPV) lädt am Samstag, 14. Oktober, zu einer Exkursion in die Dübener Heide ein, und diese Tour ist sogar kostenfrei!

Mit dem Bus geht es gemeinsam von Oschatz mit Zwischenhalt in Dahlen, Torgau und Dommitzsch in das Presseler Heidewald- und Moorgebiet mit seinen Heideflächen, Bachniederungen und Waldwiesen.

Auf einer Wanderung von etwa vier Kilometern gibt es auch für Kinder viel zu entdecken. Ein Natur(a)-Quiz macht die Tour erst richtig spannend.

„Bitte an wetterfeste Kleidung sowie festes Schuhwerk denken. Für Verpflegung mit Mittagessen sowie Kaffee & Kuchen ist gesorgt, wofür wir lediglich um eine Spende nach eigenem Ermessen bitten“, sagt Projektkoordinatorin Nicole Sieck.

Der Bus startet 8 Uhr in Oschatz am Busbahnhof, Zusteigemöglichkeiten sind um 8.15 Uhr in Dahlen, Rewe Parkplatz, 8.55 Uhr in Torgau, Bahnhof und 9.20 Uhr in Dommitzsch am Bahnhof. Die Rückkehr ist für 16.30 Uhr vorgesehen.

Weitere Informationen zu dieser Natur-Tour gibt es unter

www.natura-in-nordsachsen.de. Eine Anmeldung ist unter Tel. 03421 77 850 27 oder natura-in-nordsachsen@web.de unbedingt erforderlich.