Die Nase voll vom Kopfsteinpflaster

„Lärm ist nicht einfach nur ein Ärgernis oder eine simple Belästigung, Lärm macht krank.“ So die Worte von Marita Schiefke, einer Bewohnerin des Wohngebietes „Am Husarenpark“ in Torgau.

Tagtäglich holpern hier Autos, Busse und Lkw über das Kopfsteinpflaster, ganz zum Leidwesen der Anwohner. Grund hierfür ist die Schließung der PEP-Kreuzung, welche nun schon die zweite Woche läuft. Dadurch wird der gesamte Verkehr, welchen eigentlich diese zweispurige Kreuzung regeln sollte, über die mit Kopfsteinen gepflasterte Dommitzscher Straße gelenkt. Da rüttelt es dann schon mal in den Wohnung der Mieter.

Und einige dieser genervten Mieter waren am vergangenen Dienstag zusammengekommen, um bei einem Treffen mit der Torgauer Zeitung ihrem Ärger mal so richtig Luft zu machen und aufzuzeigen, wie denn hier die Lärmsituation tatsächlich ist. Und man kann es gleich vorweg nehmen: sie ist enorm. Positioniert man sich zwischen den beiden Häusern mit Blick Richtung Straße herrscht ein dermaßen hoher Geräuschpegel, dass eine Konversation in Zimmerlautstärke unmöglich ist. Nun könnte man sich natürlich denken, dass es möglicherweise nur zu bestimmten Stoßzeiten dort so laut ist, aber nein, es ist so gut wie durchgängig. Sagt jedenfalls Marita Schiefke.

20 Stunden meine sie, sei der Lärm hier kaum zu ertragen. Und auch so gut wie jeden Tag. Lediglich am Wochenende wäre ein klein wenig Besserung zu sehen, da hier weniger Lkw unterwegs wären. Dafür würden umso mehr Menschen mit dem Auto in Richtung PEP zum Einkaufen fahren. „80 Prozent der Leute, die hier wohnen, haben ihr Schlafzimmer in Richtung der Straße“, erzählt Schiefke entrüstet. Dies habe sie auf den Bauplänen der Wohnblocks gesehen, als sie diese einmal zu Gesicht bekam. Eine absolut katastrophale Tatsache.

Gerade im Sommer, wenn man wegen der hohen Temperaturen das Fenster geöffnet hat, könne man vor lauter Lärm kaum Schlafen. Und selbst bei geschlossenem Fenster sei es durch die Schwingungen des Gebäudes nicht wirklich besser. Dies sei besonders in den oberen Geschossen des Gebäudes zu merken, sagt der Mieter Olaf Käthner. Hier sei es sogar so, dass das Geschirr in den Schränken anfange zu klappern, sobald ein Lkw oder ein Bus vorbeifährt.

Doch die Umleitung sei nicht das eigentlich schlimme Problem, für das sich die Anwohner schnellstmöglich von der Stadtverwaltung eine Lösung erhoffen, es ist das Kopfsteinpflaster.

Hier kam es auch schon vor der Sperrung der PEP-Kreuzung zu solch einer Lärmbelästigung, dass den Anwohnern langsam das Wasser bis zum Halse steht. Hier ist es vor allem Unverständnis, welches sich breit macht. Unverständnis dafür, wie man eine Straße, an der meherere große Wohnblöcke mit Balkons und Schlafzimmern Richtung Straße stehen in solch einem Zustand belassen kann. Im Mahlaweg habe es doch auch geklappt, führt Marita Schiefke als Argument an. Dieser wäre auch gepflastert gewesen und dann einfach irgendwann geteert worden. „Wenn man es richtig macht, dann ist die Sache in acht Tagen durch“, fügt ihr Mieterkollege Gunter Nikolaus noch hinzu.

Hier helfe auch die eher alibimäßig eingeführte 30er-Zone von 22 bis 6 Uhr nicht weiter, da man auf der Straße sowieso nicht schneller als 30 km/h fahren kann. Bisherige Versuche, die Stadtverwaltung auf sich und das Problem aufmerksam zu machen, waren absolut erfolglos, versichern die Mieter. Mehrere von ihnen hätten sich dort bereits gemeldet und die Sachlage erklärt. „Da hieß es dann immer nur, in vier Wochen ist ja alles wieder vorbei“, sagt Marita Schiefke. „Aber in vier Wochen sind wir doch alle schon komplett wahnsinnig.

Wir kriegen hier kaum noch Schlaf. Eine Frau bei uns aus dem Haus ist Krankenschwester. Die erzählt, dass sie ihren Beruf nicht mehr vernünftig ausüben kann, weil sie so unkonzentriert ist.“ Auch über den Mängelmelder auf der Website der Stadt Torgau wurden bereits Beschwerden eingereicht. Ohne Erfolg. „Wir wollen doch einfach nur, dass uns mal jemand zuhört.“ Besserung ist jedoch keine in Sicht, jedenfalls nicht in Sachsen Kopfsteinpflaster. Doch nun wollen die Bewohner sich auf andere Art Gehör verschaffen: durch eine Petition. Diese soll mit den Unterschriftern der Mieter gefüllt und dann bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Ob das dann Abhilfe schafft, bleibt momentan jedoch noch abzuwarten.