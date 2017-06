Die Präsidentin nimmt ihren Hut

Torgau. Knapp eine Woche ist Cornelia König nun noch die Präsidentin des Torgauer Rotary Clubs „Katharina von Bora“. Die TZ sprach mit ihr über ihre Zeit als Präsidentin und über ihre Zukunft innerhalb des Vereins:

TZ: Wann genau endet Ihre Amtszeit?

C. König: Das rotarische Jahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni eines jeden Kalenderjahres. Da in diesem Jahr die Schulferien sehr zeitig beginnen, haben sich die Freunde unseres Clubs entschieden, die Ämterübergabe vor den Ferienbeginn zu legen, um möglichst vielen Rotariern die Möglichkeit einer Teilnahme zu geben. Daher hatte ich schon am vorletzten Freitag eine sogenannte „Presindent last night“, welche im Museum mit 30 Rotariern und deren Partnern stattfand. Es war eine sehr schöne und emotionale Feier, auf welcher auch Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten wurde.

Was steht nun noch in Ihrer letzten Woche als Präsidentin auf dem Plan?

Mit meinem Nachfolgepräsidenten, Klaus Peter Wöhlermann, habe ich vereinbart, die von mir angeschobenen Projekte trotzdem bis zum Ende des rotarischen Jahres zu Ende zu bringen. So habe ich am vergangenen Wochenende gleich zwei wichtige Termine wahrgenommen. Zum ersten führten wir unser erstes internationales Jugendprojekt durch. Von unserem Partnerclub Trebitzsch in Tschechien kamen neun Jugendliche, die mit Oschatzer Jugendlichen drei Tage im O-Park verbrachten. Ich war zum Empfang in Oschatz dabei und habe am Samstag alle Jugendlichen durch Torgau geführt. Am Samstagnachmittag war ich dann im Hartenfelsstadion bei der Siegerehrung des internationalen Fußballturniers mit dabei und habe die Medaillen und Urkunden überreicht. Gemeinsam mit dem SSV Hartenfels hatten wir ein sportliches Halbjahr geplant, welches Hallenfußballturniere, ein Freundschaftsspiel mit Torgauer Grundschulen sowie dieses Turnier zum Inhalt hatte. Dies bildete dann auch den Abschluss meiner Zeit als Präsidentin des Rotary-Clubs „Katharina von Bora“ Torgau-Oschatz.

Und wie geht es für Sie nun im Rotary Club weiter?

Selbstverständlich bleibe ich Rotarierin in meinem Club. Ich bin nun für ein Jahr Past Präsident und darf meinen Nachfolger mit meinen Erfahrungen im Amt unterstützen. Außerdem freue ich mich auf viele neue Ideen und Aktionen gemeinsam mit unseren Clubmitgliedern.

Rückblickend, was war der schönste Moment in Ihrer Amtszeit?

Es gab einige schöne Momente für mich. Ich würde mal die drei wichtigsten für mich herausheben. Da war das alljährlich stattfindende Gänseessen bei unserem Freund Eskildsen, welches bis auf den letzten Platz besetzt war, sehr gut bei allen Rotariern aus nah und fern ankam und die Spendenkassen gefüllt hat. Zweitens unsere Stände zum Weihnachtsmarkt in Oschatz und in Torgau, bei denen wir mit ganz vielen Menschen unserer Region in Kontakt kamen. Alle Dienste an den Wochenendtagen konnten mit Rotariern abgesichert werden, so dass alle Mitglieder unseres Clubs präsent waren. Als letzten Höhepunkt möchte ich das Freundschaftsspiel mit zwei Torgauer Grundschulen nennen. Die Mannschaften sollten aus deutschen und ausländischen Kindern bestehen, was voll aufgegangen ist. Es kamen Kinder aus neun Nationen, die gemeinsam fair gespielt haben und zusammen einen tollen Nachmittag erlebt haben. Für viele Flüchtlingskinder war es nach Aussagen der anwesenden Lehrer der bisher schönste Tag, den sie seit ihrer Ankunft in Torgau verleben durften. Dies war für mich ein wirklich sehr emotionaler Moment.