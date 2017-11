Die Rucksäcke sind endlich einsatzbereit

Diese sollten nach einer entsprechenden Inventarliste gefüllt werden. Dazu zählten: Taschenlampe, um sich auch im Dunkeln zurecht zu finden. Buntstifte, Malpapier, Kinderbuch und Plüschtiere, wenn Kinder zu betreuen sind. Traubenzucker und eine Flasche Mineralwasser, für den Fall, dass ein hyperglükolämischer Schock, also eine Unterzuckerung des Körpers, bei den Betroffenen eintritt. Kerze und Feuerzeug, um gegebenenfalls an der Unfallstelle ein Licht anzuzünden.

Hinzu kommen unter anderem Stoff- und Feuchtigkeitstücher, Gebetsbuch, eine Telefonliste der gesamten Teammitglieder, Flyer der Notfallseelsorge für eine weitere Betreuung und eine Landkarte des Landkreises Nordsachsen. „Dass wir die Rucksäcke so umfangreich befüllen konnten, verdanken wir Kaufland, Obi und dem Spielzeugland Christel Bemmann im PEP Torgau sowie der Pelikan-Apotheke. Sie haben uns viele Sachspenden überlassen, mit denen wir unsere Aufgabe erfüllen können“, sagt Ulrich Münch, Vorsitzender der Notfallseelsorge/Krisenintervention Torgau-Oschatz.

Der Schwerpunkt für die ehrenamtlichen Helfer in der Region liegt beim Überbringen von Todesnachrichten. „Die Polizei ist zwar mit dabei, hat aber nur wenig Zeit. Wir, die Helfer der Notfallseelsorge und Krisenintervention nehmen uns die Zeit, die Hinterbliebenen in Ruhe zu betreuen. Zudem sind wir bei Verkehrsunfällen vor Ort und kümmern uns bei Bedarf auch um die Einsatzkräfte“, sagt Ulrich Münch. Die Rucksäcke wurden bereits an die Mitglieder des Teams überreicht und sind nun im Einsatz. Noch in diesem Jahr sollen zehn Einsatzjacken, finanziert durch Spendengelder, für das KIT gekauft werden.

„Dann fehlen uns zwar noch welche, aber diese werden wir uns im kommenden Jahr anschaffen.“ Wer sich für eine Mitarbeit im Team interessiert, kann sich mit der Ehrenamtskoordinatorin Frau M. Schreiber, DRK-Kreisverband Torgau-Oschatz, in der Prager Straße 6 in Torgau unter Telefon 03421 732121 in Verbindung setzen.