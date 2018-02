Die Schule kann kommen

Zur Ranzenparty am Samstag herrschte im Torgauer Büro-Markt ein ständiges Kommen und Gehen: Aus mehr als 80 Ranzenmodellen konnten die künftigen Schulanfänger, deren Eltern und Großeltern wählen.

Dabei war es zumeist der Blick der Kleinen auf Details, der entschied, welche Schultasche es denn werden würde. So war es beispielsweise ein Blinklicht auf einem Ranzen mit einem Polizei-Motiv, das Tabeo Eifler (6) sofort ansprach. Eigentlich hatte der Steppke aus Belgeran einen Ranzen mit Feuerwehr-Motiv auf seinem Wunschzettel zu stehen. Doch dieser Polizei-Ranzen ließ den Wunschzettel zur Makulatur werden. Papa Thomas und Mama Annett waren’s zufrieden. Ersparten sie sich doch so eine aufwändige Suche. Um so intensiver konnten sie mit Tabeo, der noch die Kita Rolandspatzen besucht, die unterschiedlichen Füller testen, die es für Links- und Rechtshänder gibt. Auch hier hatte sich alsbald ein Favorit gefunden, sodass zufrieden die Heimreise angetreten werden konnte.

Zufrieden waren auch die Kleinerts aus Döbern, die es demnächst nach Beilrode verschlägt. Sohnemann Ruben (6) hatte sein begehrtes Traktor-Motiv auf dem Ranzen bekommen. Papa Robert und Mama Monic atmeten durch. „Es musste eben einfach ein Traktor sein“, verrät Robert Kleinert. Denn täglich würde sein Sohn diese aus dem Wohnungsfenster beobachten können.

Gemeinsam mit Oma Heidi Seifert aus Mehderitzsch machten sich Finn (6) und dessen Mama aus Schmannewitz auf den Weg zur Ranzenparty. Und auch bei Finn war es die Polizei, die sein Herz höher schlagen ließ – auch wenn sich hier wohl eher die Mama und deren genauer Blick auf die vier Jahre Herstellergarantie durchgesetzt haben. Finn nahm’s überhaupt nicht krumm und griff glücklich zu einem der Muffins, die das Kaufabenteuer versüßten.

Neben Ranzen und Schreibutensilien waren natürlich auch die bunten Zuckertüten ein Renner. So kann die Schule kommen.