Die Sensenmäher von Langenreichenbach

Langenreichenbach. Also eins steht schon mal fest: Die Sachsenmeisterschaft im Mähen mit der Sense in Langenreichenbach fällt für mich flach! Jetzt werden Sie vermutlich gleich an mehreren Punkten stutzig geworden sein. Was glaubt dieser Schreiberling – noch dazu Brandenburger! – eigentlich, wer er ist, dass er mal eben so an einer Landesmeisterschaft teilnehmen könnte?



Sie haben mit ihren Bedenken grundsätzlich vollkommen recht, liebe Leser. Allerdings sind die Meisterschaften offen ausgeschrieben, das heißt jeder, egal von woher, kann teilnehmen. Und Mike Schmidt hat gesagt, dass die, die nicht so gut sind, auch nicht ausgelacht werden, sondern eher Tipps bekommen, wie es besser geht. Sicher haben Sie aber auch noch an anderer Stelle gestockt: Sensen-Meisterschaft? Und das auch noch in Langenreichenbach?



Ganz recht! Besagter Mike Schmidt, den Sie vielleicht vom Papageien- und Känguruhof kennen, hat sich in den Kopf gesetzt, auch mal einen Sensen-Wettkampf in seinem Heimatdorf auszurichten. Im letzten Jahr war er zusammen mit seiner Frau Jana im ostfriesischen Wiesmoor an der Nordseeküste zur Sensen-Weltmeisterschaft gewesen.



Weil die Welttitelkämpfe aber als Einstieg vielleicht eine Nummer zu groß sind – und ja auch nur alle vier Jahre ausgetragen werden –, sollten es also die Landesmeisterschaften sein.



„Wir sind zurzeit gut in Form“, sagt Mike Schmidt, als er und seine Frau mir stolz ihre Urkunden vor die Kameralinse halten, die sie frisch aus Reinstädt mitgebracht haben. Dort fanden am vergangenen Wochenende die 14. Thüringen-Meisterschaften statt. Auf dem Dokument von Mike steht eine große 2 – Vizemeister! „Ich war sogar besser als der schnellste Thüringer, aber ein anderer Sachse konnte noch einen drauflegen.“



Dann schaue ich mir die Urkunde von Jana an. Dort ist tatsächlich eine 1 vermerkt! Als Nicht-Thüringerin konnte sie logischerweise nicht den offiziellen Titel mit nach Hause tragen, „aber ich bin sozusagen sächsische Thüringen-Meisterin“, freut sie sich. Die Form des Lebens des Lebens passt also zum sensentechnischen Höhepunkt, der kurz bevorsteht: Die 21. Sachsenmeisterschaften steigen am 10. Juni. Zusammen mit dem Langenreichenbacher Traktorentreffen und dem Fest der Schalmeien.



„Aus organisatorischen Gründen bietet es sich einfach an, die Meisterschaften in die anderen Feierlichkeiten zu integrieren“, sagt Mike Schmidt. Toiletten, Musik, Strom, das ganze Drumherum kann so gleich für alle genutzt werden. „Ich bin froh, dass uns die Schalmeien gleich unterstützt haben. Wir haben zwar auch ein paar Sponsoren und ein paar Helfer, aber alles alleine zu stemmen, wäre schon nicht so einfach.“



Und natürlich ist so auch von einer größeren Kulisse auszugehen. Obwohl die vielleicht gar nicht nötig wäre. Denn Mike geht davon aus, dass bis zu 50 Sensenmäher – Männer, Frauen und Jugendliche – nach Langenreichenbach kommen werden, um kurzen Prozess mit den lokalen Grashalmen zu machen.

Die entsprechende Wiese dafür ist bereits vorbereitet.



Wir schauen uns die Fläche am Sportplatz direkt noch einmal an, fahren schnell mal raus. Flatterband markiert die Grünfläche, die bereits in viele Rechtecke eingeteilt ist, getrennt durch rasenmäherbreite Streifen. „Parzellen“ nennt der Profi die ungemähten Abschnitte. Die werden dann am 10. Juni von den Teilnehmern gemäht. Es geht um Zeit und Sauberkeit.



Bis dahin heißt es jedoch: betreten verboten! Denn umgelatschtes Gras lässt sich freilich nur bescheiden sensen. Auch zu kurzes Gras macht es nicht gerade einfacher. Deswegen stand Mike Schmidt auch vor der Frage der Fragen: Vor den Meisterschaften nochmal mähen? „Nein“, sagt er, „das Risiko wäre zu groß, dass es nicht mehr rechtzeitig nachwächst.“ Sogar mein Laien-Auge erkennt, dass das Gras an einigen Stellen ziemlich kurz ist, an anderen wiederum schon sehr lang.



„Das ist dann auch ein bisschen Glückssache“, meint Mike. Denn die Parzellen werden vor dem Wettkampf zugelost. Wer dann das schöne, saftige, lange Gras hat ohne Maulwurfhaufen und widerborstige Strünke und böse Brennnesseln, der hat gute Chancen. Denn auch das Schnittbild spielt eine Rolle. „Das Gras muss gerade liegen, in eine Richtung fallen.“ Eine richtige Wissenschaft, wie ich finde.



Irgendwas mit Wissenschaft muss es auch zu tun haben, warum dann schnell klar wird, warum ich meine Teilnahme dann schon im Voraus absagen muss. Kaum zehn Minuten im Grünen, geht die große Nieserei los und nimmt kein Ende – verdammter Heuschnupfen! Dass das blöde Gras auch genau dann blühen muss, wenn hier Meisterschaften sind ...



Nachdem Mike seinen kleinen Lachanfall aufgrund meiner Unpässlichkeit hinter sich gebracht hat, erzählt er mir, dass auch seine Frau ab und an mit den Pollen zu kämpfen hat, wenn es ernst wird, aber mit entsprechenden Medikamenten dagegen vorgeht. Für mich als Amateur geht das natürlich zu weit. Um mögliche größere Katastrophen zu verhindern, machen wir uns zurück auf den Papageienhof. Zum Glück reagiere ich auf das Federvieh nicht ganz so unwirsch wie auf Gräser.