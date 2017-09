Die Sieger stehen fest

Am heutigen Tag wurden die Gewinner des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" im Landkreis Nordsachsen gekührt. Auch aus der Region Torgau durften sich einige Dörfer freuen.

Das Landratsamt Nordsachsen hat am Nachmittag des 28. Septembers in Wörblitz die Besten beim Kreisausscheid des 10. Sächsischen Landeswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ gekürt. Gold und damit jeweils 1.000 Euro Siegprämie gingen an Langenreichenbach, Arzberg und Süptitz. Alle drei werden Nordsachsen nun auch beim Wettstreit auf Landesebene im kommenden Jahr vertreten.

Silber und jeweils 450 Euro vergab die Bewertungskommission, die in den vergangenen Wochen alle Bewerber vor Ort unter die Lupe genommen hat, an Treptitz, Glaucha und Hohenroda. Eine Prämie in Höhe von jeweils 250 Euro erhielten Badrina, Brinnis, Hohenossig, Kletzen, Lindenhayn, Wölkau und Wörblitz.

Mit 13 Dörfern verzeichnete Nordsachsen bei seinem Kreisausscheid die sachsenweit größte Teilnehmerzahl im Wettbewerb. Die Ehrung im Wörblitzer Gasthof „Zum Goldenen Anker“ nahm der Erste Beigeordnete des Landkreises, Ulrich Fiedler, vor.