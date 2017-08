Die Skatbrüder von Staupitz

Staupitz. Dieser Herren-Treff dürfte einmalig in Sachsen gewesen sein, zumindest an diesem Tag. Am 1. August trafen sich sieben Männer der Staupitzer Skatrunde zu ihrem geliebten Kartenspiel. Was eigentlich nichts Besonderes ist. War es aber doch: Denn die Oldies trafen sich um 14 Uhr (!), an einem Dienstag (!), und die Sonne sorgte mit 37,6 Grad im Schatten (!) für extreme Hitze. Einmalig, diese Helden des Kartenspiels zwischen 62 und 78 Jahren. Oder? Aber so extrem waren die Bedingungen für diese Alten Herren doch nicht: Im Gegenteil: Sie spielten Skat bei angenehmen 22 Grad Zimmertemperatur im Staupitzer Gemeindezentrum. Was sie allerdings aller 14 Tage zur gleichen Zeit seit 2001 pflegen – egal ob es regnet, schneit oder die Sonne brennt. Und zwar mit großer Begeisterung, bei der aber die Lockerheit im Spiel nicht verloren geht.



Das Ritual ist stets das Gleiche. 14 Uhr ist Start, gegen 15.30 Uhr Vesper, liebevoll vorbereitet von Gabi Maier, die Kaffee und belegte Brötchen reicht. Jeder der Skatfreunde bezahlt dabei, was er verzehrt. Einige trinken dazu noch ihr Bierchen als Doping, andere geben sich mit Wasser zufrieden. „Wichtig ist, dass wir alle unsere Freude und Spaß bei diesem Spiel haben“, sagt Bodo Menzel (64). „Es ist kein knallharter Preisskat, wo sich die Kontrahenten manchmal in der Luft zerreißen wollen. Bei uns will auch jeder gewinnen, aber es geht stets locker zu, obwohl wir ebenfalls um Geld spielen“, ergänzt Volkmar Böhme augenzwinkernd. Der 62-jährige Senior-Chef des gleichnamigen Bauunternehmens ist derzeit der Junior der Staupitzer Skatrunde. Ihn und Menzel verbindet neben der Freundschaft auch, dass beide Männer glühende Fans von RB Leipzig sind.



„Wir wissen am Ende der drei Stunden gar nicht, wer an diesem Tag der Beste war, weil bei uns keinerlei Wettkampfcharakter herrscht. Aber wir spielen nicht nach Wildwest-Art, sondern nach den Altenburger Regeln. Positiv ist, dass wir dabei geistig gefordert werden.“, sagt Menzel, und Böhme fügt an: „Es ist schön, hier Gleichgesinnte zu treffen. Man kann mal dummes Zeug schwatzen. Fehler beim Kartenspiel sind ebenfalls erlaubt, dann lachen eben die anderen. Der Spaß ist das Wichtigste. Es ist stets viel Freude dabei. Und blöde Sprüche sind auch zugelassen.“ Oldie Joachim Luge (78), mit Ewald Schawe und dem verstorbenen Günther Elschner Gründer der Staupitzer Runde, spielt bereits seit über 55 Jahren Skat. „Ich freue mich noch immer auf die Nachmittage, wenn wir uns treffen.“



Dabei besteht auch für ihn die „Gefahr“ Geld einzubüßen. Menzel erläutert das Risiko für jeden: „Wir losen vor Spielbeginn Runden aus, je nach Teilnehmerzahl mit drei bis vier Mann pro Tisch. Gespielt wird, bis der Schlechteste über 400 Minuspunkte hat. Als Strafe muss er 50 Cent an jeden seiner Mitspieler zahlen. Teurer kann es werden, wenn ich mit meinen Minuspunkten eine Schnapszahl erwische. In diesem Fall muss ich beim nächsten Treff für alle Teilnehmer einen Schnaps ausgeben.“ Wenn einer der Skatfreunde mal einen Pechtag erwischt, muss er schon mal vier Euro Verlust hinnehmen. Aber keine Angst, bisher haben es alle Verlierer verkraftet und kamen 14 Tage später wieder: mit der Hoffnung auf „neues Spiel, neues Glück“.



Alles kein Problem für die harmonische Herrenrunde, in der Mitgründer Ewald Schawe mit 88 Jahren der Älteste ist. Sonst würden sich zu den sieben Staupitzern mit Klaus Blum, Heinz Bartzig und Harri Grube aus Torgau sowie Wilfried Wilhelm aus Beckwitz nicht vier Auswärtige gesellen. Für Grube ist es normal, als ehemaliger Rennfahrer (Stahl Dom-mitzsch) und immer noch ambitionierter Alterssportler, mit dem Rad anzureisen. „Das ist eine schöne Runde in Staupitz. Es geht locker zu. Es sind auch immer genügend Leute da. Und für mich ist wichtig, dass alle Teilnehmer das Skatspiel beherrschen. Denn wenn Leute dabei sind, die es nicht können, macht dieses anspruchsvolle Kartenspiel keinen Spaß für die anderen“, sagt der 75-Jährige.



Für Böhme ist eine Bedingung, dass alle Skatfreunde dieser Runde auch verlieren können. „Bei uns gibt es keinen Streit. Im Gegenteil, da muss mancher Spott und Gelächter über sich ergehen lassen, wenn er mal einen Fehler macht oder einen Nachmittag erwischt, an dem er pausenlos verliert. Spaß haben ist das Wichtigste. Deswegen freue ich mich auf jeden unserer Treffs“, sagt der einzige (noch) Berufstätige der Staupitzer Skatfreunde. Der Zusammenhalt dieser Männer-Runde ist extrem groß. So wird der 26. Kartenspielnachmittag im Dezember immer zu einem Höhepunkt gestaltet. An diesem Tag gönnt sich die Runde der Staupitzer Skatveteranen ein paar Würstchen. Dazu wird als Kompott Glühwein gereicht. Und Gabi Maier bekommt als Dank für ihre liebevolle Betreuung ein kleines Geschenk.