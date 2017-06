Die Töppen an den berühmten Nagel gehängt

Fußball. Saisonende = Karriereende. Der eine oder andere Kicker hängt seine Fußballschuhe, der Keeper seine Handschuhe an den berühmten Nagel. So geschehen auch hier in der ländlichen Fußballregion. In diesem Jahr sind es auffallend viele, die ihre sportliche Laufbahn, ihre fußballerische Karriere aus gesundheitlichen, familiären und beruflichen Gründen, Altersgründen oder auch aufgrund neuer Aufgaben im Verein beenden.



So wurden etwa beim Nordsachsenliga- Absteiger SV Strelln/Schöna Torwart Benny Krause, Maik Riegel sowie Trainer René Riegel vom Vorstand verabschiedet.

Nach TZ-Informationen beendet Patrick Otto vom Landesklasse-Vertreter TSV 1862 Schildau (mal wieder) seine Karriere. Dieses Mal sicherlich für immer. Oder?

Beim SC Hartenfels Torgau 04 beendet Norman Wehner seine Laufbahn als Fußballer. Und dies obwohl der Wahl- Kobershainer erst 32 Jahre alt ist und damit eigentlich im besten Fußballeralter steht. Wehner übernimmt im Vorstand diverse Arbeiten. So kümmert sich der 32-Jährige um das Vorankommen, das den Herrenbereich anbelangt. Zudem arbeitet er in der Projektgruppe des neuen Torgauer Fußballvereins, der gegründet werden soll.



Ein ganz Großer des Lokalfußballs hat vor wenigen Tagen ebenfalls „Ciao“ gesag – Marco Terpitz. Der Torwart des SV Süptitz feierte zum Karriereende noch einmal einen riesigen Erfolg. Der mit seinen 42 Jahren mit zu den dienstältesten aktiven Fußballern der Region zählende Terpitz gewann mit dem SVS die Meisterschaft in der Nordsachsenliga und steigt damit in die Landesklasse NORD auf. Meister ja, aber Aufsteiger nur vom Tiotel her, denn der 42-Jährige hört auf. Seine Verabschiedung fand noch im letzten Punktspiel der Süptitzer in Strelln statt. Und dieser Akt war eine emotionale Sache, der sich Terpitz nicht entziehen konnte. Einen Ersatz für Marco Terpitz zu finden ist gar nicht so einfach, denn der 42-Jährige Dino der Nordsachsenliga gilt als extrem leistungsstark. Im Gespräch ist Keeper Benny Fritzsche vom FC Elbaue. Zudem könnte es ein, dass auch noch Fritzsches Mannschaftskollegen Marcel Dehnert und Patrick Hidalgo den Landesklasse-Aufsteiger verstärken.