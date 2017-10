Freitag, 13. Oktober 2017

Von unserem Redakteur

Hier die TZ-Freizeitseite vom 13. Oktober als Download

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Die Dautzschner erlebten vergangenes Wochenende eine unterhaltsame Filmnacht.

– Zur Messe „Trendwende Dorf“ am 14. Oktober in der Ostelbienhalle wird Gartenprofi Ralf Dammasch, bekannt aus der VOX Garten-Soap „Ab ins Beet“ Gartentipps geben. Wer in Dirndl oder Lederhosen erscheint, erhält eine Überraschung.

WE-Tipps: Kleintierzuchtschau in der Jahnturnhalle, Museumsnacht in Belgern, Drachenfest in Dautzschen, Fischfest in Langenreichenbach, Original Hoch- und Deutschmeister im Kulturhaus ect.