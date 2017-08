Die TZ-Freizeitseite vom 25. August

Freitag, 25. August 2017

Daniela Rad

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Das 1. „Pipe Fest - Roll`n To“ auf dem Torgauer Skaterpark steigt am Samstag. Programmübersicht auf der Freizeit-Seite

– Der 4. Gohrisch-Heide-Cup im Agility wird an diesem Wochenende in Röderau-Bobersen ausgetragen. Rund 100 Teilnehmer gehen an den Start.

WE-Tipps: Moskauer Männerchor in Dautzschen, Orgelsommer, „Moving shadows“ im Schloss Hartenfels, Kabarett im KAP, Hörnerklang am Wendelstein