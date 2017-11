Freitag, 3. November 2017

Daniela Rad

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

- Die Liebhaber von frischem Fisch kommen am Wochenende am Großen Teich beim Abfischen ganz bestimmt auf ihre Kosten.

- Das großes Guggemusik-Festival geht am Samstag in Belgern in die 15. Runde.

- Speibl & Hurvinek sind am Samstag im Oschatzer Th.-Müntzer-Haus zu erleben.

- Tipps zum Wochenende