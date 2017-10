Die TZ-Spezial vom 16.Oktober als Download

Montag, 16. Oktober 2017

Von unserem Redakteur

Beilrode. „Ich bin stolz darauf, dieser Region, die mir seit Jahren in vielerlei Hinsicht am Herzen liegt, dabei zusehen und helfen zu können, sich weiter zu entwickeln.“ So eröffnete der ehemalige Sächsische Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Frank Kupfer, am Samstagvormittag als Schirmherr der Veranstaltung gemeinsam mit Julia Tiedke (links außen) von der TZ-Mediengruppe die erste „Trendwende Dorf“-Messe. Zusammen mit Kupfer hießen die Bürgermeister René Vetter aus Beilrode und Holger Reinboth aus Arzberg sowie Heiko Vogt, Referent des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft und Ansprechpartner für die LEADER-Region Sächsisches Zweistromland und Peter Neunert, Geschäftsführer des Landeskuratoriums Ländlicher Raum e.V. die ersten der insgesamt zirka 900 interessierten Besucher des Tages willkommen.