Die TZ-Sportseite vom 21. August als Download

Nordsachsen. Der 2. Spieltag in der Landesklasse NORD brachte den beiden Vertretern aus der Region, dem TSV 1862 Schildau und dem SV Süptitz nichts Gewinnbringendes. Beide Mannschaften verloren. Erwähnenswert: Die Schildauer sind nach zwei Spielrunden als einzige Mannschaft der Staffel noch ohne Punkt. Eine eher seltene Konstellation. In der Nordsachsenliga gab es die soweit erwarteten Spielausgänge. Mit seinem 5:0-Auswärtssieg in Laußig übernimmt der SV Frisch Auf Doberschütz-Mockrehna die Tabellenführung.



Den Link zum Download finden Sie unten stehend.