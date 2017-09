Montag, 25. September 2017

von unserem Redakteur Sebastian Lindner

Die beiden Landesklasse-Vertreter der Region mussten am Wochenende erneut schmerzhafte Niederlagen einstecken. In Schildau tritt Trainer Olrik Schulze nach einem Torverhältnis von 0:24 in den letzten drei Spielen zurück.

In der Nordsachsenliga bleibt Hartenfels weiterhin ungeschlagen, Elbaue hingegen weiter punktlos. im Derby mit Beilrode gab es trotz erneuter Führung wieder nichts zu holen.