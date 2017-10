Die TZ-Sportseite vom 30. Oktober als Download

Fußball. Wenn die Schildauer treffen, dann sammeln sie auch Punkte. Nach sechs Niederlagen ohne eigenes Tor reichte eine 1:0-Führung gegen Delitzsch immerhin zu einem Punktgewinn, der in der Gneisenaustadt wieder für ein Fünkchen Hoffnung sorgt. In Süptitz hingegen kann davon keine Rede sein. Das Team hängt nach der nächsten Niederlage weiter tief im Tabellenkeller. In der Nord-

sachsenliga gab es am anderen Ende der Tabelle keine Überraschungen. Beilrode unterlag im Spitzenspiel bei Radefeld, Hartenfels gewann mit einem Tor in der Nachspielzeit gegen Krostitz II. Am Sonntag musste ein Großteil der angesetzten Partien aufgrund des Sturmes abgesagt werden.



Den Link zum Download finden Sie unten stehend.