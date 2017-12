Die TZ-Sportvorschau

FUSSBALL

• (Hallen-Kreismeisterschaft) Sa., 9–13 Uhr Torgau/SaW: Vorrunde E-Junioren – Gruppe A mit Beilrode, Hartenfels Torgau, Schildau, Bad Düben II, Süptitz; Gruppe B mit Elbaue Torgau, Hartenfels Torgau II, Dommitzsch, Beilrode II; So., 9–13 Uhr Eilenburg/Belian-Sporthalle: Vorrunde F-Junioren – u.a. mit Doberschütz-Mockrehna; So., 14–18.30 Uhr Eilenburg/Belian-Sporthalle: Vorrunde D-Junioren – u.a. mit Beilrode, Hartenfels Torgau II

• (Hallenturniere/FC Elbaue Torgau) So., Belgern/Stadthalle: 9–14 Uhr D-Junioren mit 10 Mannschaften; 15–19 Uhr C-Junioren mit 6 Mannschaften



FREIZEITSPORT

• (Höcke-Ergo-Race 2017) Sa., 15 Uhr Torgau/RadHaus Höcke (Goethestraße): Auswertung und gemütliches Beisammensein der Teilnehmer und Freunde



HOCKEY

• (Knaben C) So., 10–13 Uhr Torgau/SaW: 3. Punktspielturnier Vorrunde Staffel A mit ESV Dresden, Pillnitzer HV, Freiberger HTC, HC Niesky, TSV BW Torgau – 10 Uhr Torgau – Dresden, 11.30 Uhr Torgau – Freiberg



KEGELSPORT

• (2. Bundesliga/Männer) Sa., 14 Uhr: Dommitzsch – Zeulenroda

• (1. Bezirksliga/Frauen) So., 9 Uhr: SSV Torgau – Brandis

• (1. Bezirksliga/Senioren) Sa., 9 Uhr: SSV Torgau – Olympia Leipzig

• (Kreisliga/Frauen) So., 9 Uhr: Dommitzsch – SSV Torgau, Telekom Oschatz – SSV Torgau III

• (Kreisklasse/Männer) Sa., 13 Uhr: SSV Torgau II – Belgern, Fortschritt Oschatz III – Langenreichenbach III, So., 9 Uhr: Schildau II – Triestewitz II, Langenreichenbach II – Prettin-Großtreben II



TENNIS

• (Halle/Bezirksliga Mixed) So., 12 Uhr Nischwitz: TC Rosenthal Leipzig – Torgau



VOLLEYBALL

• (Bezirksliga/Männer) Sa., 14 Uhr: Hohenprießnitz – Dommitzsch

• (1. Bezirksklasse/Frauen) Sa., 14 Uhr: TSV Leipzig III – Schildau II



VEREINSLEBEN

• (AV Frühauf Belgern) Fr., 18 Uhr Belgern/Anglerheim: Beitragskassierung für die Mitglieder des Anglervereins Frühauf Belgern

• (Torgauer Ruderverein) Fr., ab 17 Uhr Torgau/TRV-Ruderheim: Weihnachtsfeier: Weihnachtsmarkt des VfB Kobershain – 18 Uhr Theaterstück

• (VfB Kobershain) Sa., ab 15.30 Uhr Kobershain/Vorplatz Kirche: Weihnachtsmarkt des VfB Kobershain – 18 Uhr Theaterstück