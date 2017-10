Die Tafel wird in Kötten aufgestellt

Kötten. TZ sprach mit Bürgermeister Holger Reinboth darüber:



TZ: Wie kam es zu dieser Idee?

H. Reinboth: Wir hatten im Vorfeld eine freundliche finanzielle Unterstützung vom Stromversorger enviaM bekommen zur Vorbereitung der 775-Jahr-Feier. Das Geld war hauptsächlich dazu gedacht, Material zu beschaffen und aufzuarbeiten. Hartmut Heine hat die Chronik des Ortes zusammengestellt, es konnten die Einladungen mit historischen Fotos gestaltet werden und als drittes wurde das Schild zur Erinnerung angefertigt.



Wo wird diese Tafel künftig ihren Platz finden?

Sie soll natürlich in Kötten aufgestellt werden. Wir suchen gerade einen geeigneten Standort. Es gab in der Diskussion zwei konkrete Vorschläge. Entweder kommt die Tafel auf das Dreieck an der Bundesstraße 183, wo auch schon ein historischer Wegweiser steht oder an die Bushaltestelle in Richtung Blumberg. Wir sind natürlich an verkehrsrechtliche Vorgaben gebunden und müssen da noch genau prüfen, was möglich ist. Wir würden auch noch einen Rahmen und ein Gestell beschaffen.



Gibt es schon solche historischen Tafeln in anderen Ortsteilen der Gemeinde Arzberg?

Wir haben auch in anderen Dörfern Aufstelltafeln, aber nicht solche – mit historischen Fotos. Übrigens war die Jubiläumsveranstaltung auch in dieser Hinsicht ein voller Erfolg. Nicht nur, dass ältere Einwohner viele Anekdoten zum Besten geben konnten, es tauchten zudem weitere seltene Bilder auf, die wir noch nicht kannten.



Was passiert mit dem Bildmaterial? Wird noch eine Broschüre damit erstellt?

Nein, dafür ist Kötten zu klein und das Material nicht ausreichend. Wir werden die Bilder-Mappe in der Heimatstube präsentieren und vielleicht ein extra Exemplar in der Bibliothek für die Öffentlichkeit auslegen.