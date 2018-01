Die Torgauer Jecken luden am Samstag ins Kulturhaus

Torgau. Ganz nach diesem Leitsatz begingen die Torgauer am vergangen Samstag ihre Veranstaltung im Kulturhaus. Doch bereits am Freitag zuvor stand vor der Generalprobe der 3. Kinderfasching, welcher von den Vereinsmitgliedern für die Torgauer Kindertagesstätten organisiert wurde. Schon hier wurden die Kleinsten in die Bräuche des Carnevals mit einem Fünkchentanz der jüngsten Vereinsmitglieder eingeführt. Im Anschluss daran feierten und tanzten die kleinen Feen, Prinzessinnen und Piraten zu den neuen und alten Carnevalsliedern. Neu war in diesem Jahr das Spiel „1, 2, oder 3“, bei dem die Narren ihr Wissen testen konnten und als begehrte Preise die Bonbonmänner und leckere Pfannkuchen in Empfang nehmen konnten. Völlig erschöpft durch die vielen Eindrücke, das bunte Konfetti und bepackt mit vielen Süßigkeiten verließ die Kinderschar gegen 11.30 Uhr das Kulturhaus, um den Eltern vom tollen Kinderfaschingsvormittag zu berichten.



Die Mitglieder des TCC führten ihre Generalprobe durch und bereiteten die letzten wichtigen Dinge vor, bis es am Samstag endlich hieß: „Wollen wir sie reinlassen?“ und das Publikum gespannt auf den Einmarsch wartete. Zu Beginn ließ der traditionelle Teil mit Einmarsch und dem Funkentanz der gemischten Garde nicht lange auf sich warten. Nach den Ehrungen der Mitglieder und Danksagung des Präsidenten eröffnete dieser die Tanzfläche und alle Besucher im ausverkauften Kulturhaus konnten das Tanzbein schwingen. Zu Gast waren einige Mitglieder des Falkenberger Carneval Clubs, welche dem Präsidenten des TCC ihren Saisonorden verliehen und gleichzeitig zu ihrer Veranstaltung einluden.



Nach der ersten Tanzrunde wartete der TCC wieder mit einer umgeschriebenen Märchenparodie auf, die selbst bei den Darstellern kein Auge trocken ließ. Abwechslungsreich ging es dann im Wechsel mit tänzerischen Einlagen der kleinen und großen Fünkchen sowie des Showtanzes und Sketchen weiter. Schmerzlich vermisst wurde jedoch die Oberbürgermeisterin Romina Barth, welche im letzten Jahr versprach, wieder anwesend zu sein. Doch ließen es sich die TCC-Mitglieder nicht nehmen, eine Stadtratssitzung vorzustellen, welche mit adäquaten Stadträten besetzt wurde. Dort standen unter anderem die Wahlversprechen zur Debatte, wobei die Diskussionen und Entwicklungen bezüglich des Kulturhauses, der Kita „Käthe Kollwitz“ und des Tags der Sachsen wichtige Themen waren.



Im Zweiten Programmblock war es dann soweit und das Medley der Speckbuben brachte den Stargast iKuh mit auf die Bühne, welche sich frei ihrer Talente ins Programm einbrachte und beatboxte. Auch die Männer des Männerballetts zeigten ihr Können und warteten mit einer hübschen Meerjungfrau auf, um die es zu kämpfen galt.

Alles in allem zeigte der TCC ein buntes Programm mit vielen Höhenpunkten und feierte mit allen Gästen mit Polonaise sowie Faschingsklassikern und neuer Musik.

