TORGAU Drei Stunden Rock-'n'-Roll-Power Torgau. „Wir wussten, dass das Open Air von Bosstime super werden wird. Wir haben sie schon zuvor auf anderen Festivals erleben können und waren froh, dass sie auch in Torgau auf die Bühne treten konnten“, sagt Uwe Narkunat, Chef der Kulturbastion beim Konzert am Samstag. mehr…

OSTELBIEN Versuch geglückt! Arzberg. „Wir sind sehr positiv überrascht. Der Zuspruch war super. Es waren nicht nur Besucher aus Arzberg, sondern auch aus der Umgebung gekommen, um nach ein paar tollen Schnäppchen zu schauen“, sagt Mario Pohle, Vorsitzender des Heimatvereins Arzberg. mehr…

OSTELBIEN Straßenbau und Umleitungen Arzberg. Gleich mehrere große Bauvorhaben werden in der zweiten Jahreshälfte 2017 den Verkehrsfluss in der Gemeinde Arzberg einschränken und sicher auch für Umleitungsstress sorgen. mehr…

MOCKREHNA Musik, die gute Stimmung verbreitet Mockrehna. Mit einer kleinen Glocke läutete Dr. Heinz Wehmeier von der Deutsch-Russländischen Gesellschaft Wittenberg den russischen Musiksommer ein und führte am Samstag durch das abwechslungsreiche Programm. mehr…

TORGAU Die Volkssolidarität - Graue Maus oder doch etwas mehr? Ein Verein für Senioren – die Volkssolidarität (VS) ist weit mehr als dies. „Dafür können wir stichhaltige Beweise, Zahlen und Fakten auf den Tisch legen“, sagt Josef Tremmel, Geschäftsführer des VS Regionalverbandes Torgau-Oschatz. mehr…

TORGAU Glückliche Gewinner von Konzertkarten Torgau. Hitradio RTL holt in diesem Jahr die Megastars nach Leipzig. Und mit dabei sind auch die Kunden der Raiffeisenbank Torgau. Am Donnerstag erhielten die ersten glücklichen Gewinner ihre Tickets in der Hauptgeschäftsstelle der Bank in Torgau überreicht. mehr…

TORGAU Kostenlose Blinkis für Erstklässler Torgau. Im zehnten Jahr startet Augenoptiker Fielmann zum Schulanfang in Sachsen die Blinki-Aktion und versorgt Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen mit Sicherheitsreflektoren. mehr…

TORGAU Ein Bündnis für die Natur Torgau. Die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz und der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz e.V. haben eine Kooperation für den aktiven Schutz der Natur- und Kulturlandschaft beschlossen. mehr…

OSTELBIEN "Bisher liegen erst acht schriftliche Anmeldungen für den Festumzug vor" Dautzschen. Langsam geht es in den Endspurt zur Organisation und den Vorbereitungen des Festjubiläums 775 Jahre Dautzschen. TZ sprach dazu mit Beilrodes Bürgermeister Rene Vetter. mehr…

TORGAU Reges Treiben auf PEP-Baustelle Torgau. Die Bauarbeiten an der und rund um die PEP-Kreuzung liegen im Plan. Vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr gab es jetzt genaue Informationen über die zuletzt absolvierten Arbeiten. mehr…

Hund beißt älterem Herrn ins Bein Bei einem Spaziergang, durch die Leipzigerstraße, wurde ein Mann, der in Begleitung seiner Lebensgefährtin unterwegs war, ins Bein gebissen. mehr…

Renault-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt Gegen 16.10 Uhr verunglückte gestern Nachmittag die Fahrerin eines Pkw Renault in der Ortslage Stehla. Sie kam aus Richtung Blumberg, als nach Angaben der Polizei plötzlich die Lenkung des Fahrzeuges blockierte. mehr…

Zwei Verletzte bei Unfall im Stadtgebiet Zwei verletzte Personen waren das Resultat eines Unfalls, der sich am Freitag 18.15 Uhr im Stadtgebiet ereignete. mehr…

Hartenfels I muss in Runde 1 ran Doberschütz. Im Rasthof Doberschütz und unter den sachkundigen Augen der Abteilungsleiterversammlung des Nordsächsischen Fußballverbands (NFV) ist am Freitagabend die erste Runde des TZ-Bärenpokals ausgelost worden. mehr…

Lokale Kicker testen wieder Fußball. Drei Vorbereitungsspiele von Teams der Region hat sich die TZ näher angeschaut. Lesen Sie, wie sich Dommitzsch, Dahlenund Doberschütz/Mockrehna geschlagen haben. mehr…

Klare Wort zu Box-Gerüchten Boxen/Dart. Mit Sparrings und einem Dartwettkampf hat der Belgeraner Sportverein sein Sommerfest gefeiert. Chef Volker Lippmann nahm am Rand Stellung zu Meisterschafts-Gerüchten. mehr…

Gute Platzierungen für Kohnen, Thielebeule und Schubert Radsport. Fünf Fahrer vom Torgauer Radsport Team Isaac starteten bei der kürzlich zu Ende gegangenen Internationalen Oderrundfahrt in Frankfurt. Auf der ersten Etappe ging es heiß zur Sache. mehr…

Eine tolle Idee soll Wirklichkeit werden Torgau. Für die in den vergangenen 30 Jahren Geborenen sind die einst wilden Zeiten auf den Tanzböden der Region maximal aus den Schilderungen ihrer Eltern und Großeltern bekannt. Von Beilrode über Torgau nach Süptitz und Schildau gab es eine regelrechte Szene der Tanzmusik live spielenden und der Tanzmusik live und zumeist aktiv konsumierenden Damen und Herren aus und in der Region des Altkreises Torgau. Zig Bands waren unterwegs, um in den unterschiedlichsten Musikgenres für oftmals wahre Begeisterungsstürme zu sorgen. Hansi Kurandt (67) gehörte mehrere Jahrzehnte zur aktiven Musikerszene in dieser Zeit. Jetzt verschaffte er sich für eine tolle Idee Gehör und weihte die ersten Bekannten ein. Die Torgauer Zeitung kam dazu mit ihm ins Gespräch. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 7. Juli als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Bosstime-Open Air am 15. Juli in der Kulturbastion. TZ verlost drei Freikarten.

– Im Schmetterlingspark Alaris schlüpfen zur Zeit die größten Schmetterlinge der Welt

– Holger Kuntzsch und Birgit Roy waren als Sommerskiläufer in Ruhla

– Die Cavertitzer Westernladies zum Weltrekordversuch in Österreich WE-Tipps: Konzerte der Internationalen Sängerakademie, Landesleistungshüten, Dorffeste in Strelln, Sitzenroda, Roitzsch, Beilrode, „In Flammen“ mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…