Die Vorbereitung ist so gut wie fertig

Torgau. Am 10. Juni findet von 10 bis 17 Uhr im Torgauer Strandbad die Kinderparty der Stadtwerke Torgau in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Leipzig und der TZ-Mediengruppe statt. Über den aktuellen Stand der Dinge sprach die TZ mit Cornelia Weber von den Torgauer Stadtwerken:



TZ: Wie weit sind Sie bei den Vorbereitungen der Kinderparty?

C. Weber: Das Programm steht fest, die Plakate sind verteilt und die Werbung in der lokalen Presse ist gestartet. Alle 27 teilnehmenden Vereine und Organisationen bereiten sich seit Wochen bereits auf ihre Standaktionen vor. Fünf Kitas üben für ihre Vorführungen ab 10.15 Uhr, die Schulband „von Boras“, die Musikschule „Heinrich Schütz“ sowie zwei Tanzvereine der Region, Zusammenleben und Dancing Shoes, proben für ihren Auftritt. Wir arbeiten jetzt an den Feinheiten. Zur Stärkung gibt es eine Vielzahl an Speisen, Getränken und Süßem vom Wirteverein Torgau.



Und was muss nun noch gemacht werden, bis dann die Party steigen kann?

Nur noch Kleinigkeiten. Die Beutel mit Werbematerialien müssen an die Vereine verteilt werden, wir müssen die Essens- und Getränkebons vorbereiten, die Preise für das Glücksrad sortieren, solche Sachen eben. Aber im Großen und Ganzen steht die Vorbereitung.



Was sind denn so die Neuerungen gegenüber dem letzten Jahr?

In diesem Jahr haben wir das Pfannkuchen Theater mit der Zaubershow Meister Blauknopf engagiert. Neu ist in diesem Jahr eine Hindernisbahn. Und eine Meerjungfrau kommt zu Besuch.



Und was ist das große Highlight der diesjährigen Kinderparty?

Das kann und will ich nicht festmachen. Wir haben auch dieses Jahr wieder ein richtig tolles Programm aufgestellt und da ist jeder einzelne Akteur für sich ein einziger Höhepunkt. Was dann auch die Kinderparty zu einem großen Highlight macht.