Die Weichen für das wichtige Jahr 2018 gestellt

Vereinsleben. Vereinschef Thomas Stöber informierte die Vertreter von zwölf anwesenden Unternehmen über die erfolgreiche Nachwuchsarbeit, aber auch über die aktuellen Probleme im Herrenbereich. Dazu gab er einen kurzen Überblick zu den im Jahr erfolgten Investitionen zum Ausbau beziehungsweise zur Werterhaltung der Sportstätten des Vereins in Mehderitzsch und Weßnig.



Sowohl in den Ausführungen des Präsidenten als auch in den sich anschließenden Gesprächen zwischen Funktionären, Übungsleitern, Ehrenmitgliedern mit den Wirtschaftsvertretern spielte die im Sommer begonnene Zusammenarbeit mit dem SC Hartenfels Torgau eine gewichtige Rolle.



Um den Stand der Zusammenarbeit zwischen den beiden Torgauer Vereinen und die weitere Verfahrensweise auf dem angestrebten Weg zu einem neuen, gemeinsamen Verein ging es unter anderem auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am letzten Freitag. Vizepräsident Kay Richard informierte die anwesenden Mitglieder und Gäste über die dazu gegründeten gemeinsamen Arbeitsgruppen. Er verwies auf die dabei zu lösenden Hauptprobleme, zu erreichenden Ziele aus Sicht des FC Elbaue. Die würden vor allem in der Sicherung des Sportbetriebes an beiden Standorten über das Jahr 2020 hinaus und in der möglichst reibungslosen Zusammenführung der beiden Bereiche Nachwuchs und Herren bestehen. Wie schwer das sein kann, belege die aktuelle Situation im Herrenbereich. Vereinschef Stöber ging noch mal auf die umfangreichen Investitionen an beiden Sportstätten in den letzten drei Jahren ein. „Warum sollten wir all das tun, wenn es dann nicht mehr genutzt werden würde“, antwortete Stöber auf diesbezügliche Mutmaßungen von Mitgliedern im Bezug auf das Zusammengehen mit dem SC Hartenfels.



Mit Blick auf die dabei in Anspruch genommenen Fördermittel verwies er auf die damit einhergehende zeitliche Zweckbindung an die Nutzung der geförderten Sportstätten. Auch das Engagement der Stadt Torgau für den Erhalt und den Betrieb der Weßniger Sportstätte mit Blick auf die nahe Grundschule sei ein gewichtiges Argument für den Standort.

Letztlich sprachen sich in einer offenen Abstimmung 18 der anwesenden 31 stimmberechtigten Mitglieder für die Fortsetzung der Arbeiten am Projekt aus.

Neben diesem wichtigen Tagesordnungspunkt gab es auch die Information zum Ausscheiden des Sportfreundes Sandro Kahl im Frühsommer dieses Jahres aus dem Vorstand des Vereins.



Außerdem stimmten 28 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung für eine Änderung der Vereinssatzung im Paragraph 7, der sich mit den Rechten der Mitgliedern befasst. Hier wird es künftig eine Differenzierung nach ordentlichen, außerordentlichen und Ehrenmitgliedern geben.



In seinem Schlusswort versprach der Präsident, das neue Projekt sehr sorgsam und mit Fingerspitzengefühl so vorzubereiten, dass die im nächsten Jahr zu fällende endgültige Entscheidung auf der Basis einer beiden Seiten gerecht werdenden Vereinbarung getroffen werden kann.

An die noch skeptischen Mitglieder und vermeintlichen Gegner des Projektes richtete Stöber den Wunsch, sich mit den aus ihrer Sicht wichtigen Vorschlägen, Hinweisen einzubringen und die Realisierung des Projektes fair zu beobachten.