Die Werbemaschinerie läuft beim MSC prima

Müssen nach Neiden an den Österreicher! Der MSC Pflückuff e.V. im ADACrichtet das 41. Internationalen ADAC Motocross mit Läufen um die Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) für Seitenwagen und Quads aus. Hampicke, Tum, Richter, Sprenger, Brauer & Co. haben ein Programm zusammengestellt, das höchsten Ansprüchen entspricht.

Die Pflückuffer haben sich in den zuückliegenden Jahren mit Engagement, Können, sehr gutem Knowhow und einer guten Streckenführung beim Deutschen Motorsportbund (DMSB) für hochkarätige Rennveranstaltungen empfohlen.

Für das bevorstehende Renn-Wochenende haben sich bislang knapp 200 Aktive angemeldet. Nachmeldungen sind zu erwarten.

Die bei den Motorsportfreaks und meisten Zuschauern beliebte Klasse der Seitenwagen haben sich 28 Teams aus sieben Nationen angemeldet. Maximal 30 Plätze gibt es am Startgitter. Bedeutet also, dass das Starterfeld sehr, sehr gut besetzt ist. Der Belgier Santermans mit dem Letten Daiders (Startnummer 15 – 174 Punkte) führt das Feld nach vier Veranstaltungen an. Mit fünf Lauf-Siegen ist er der große Favorit für die beiden Läufe in Neiden.

Der Belgier Chlose mit dem Deutschen Haller (Startnummer 1) liegt mit 164 Punkten, und damit gerade einmal zehn Punkten dahinter, auf Platz 2. Die ehrgeizigen jungen Österreicher Weiß/Schneider (25) sind mit 156 Punkten in Sichtweite. Dahinter das beste deutsche Team – Faustmann/Frech (22). Der Oranienbaumer Senz mit seinem neuen Beifahrer, dem Niederländer Maas (Startnummer 51), nimmt Platz 5 ein. Die besten Sechs der Gesamtwertung sind alle am Wochenende am Österreicher am Start.

Zusätzlich in diesem Lauf werden noch Punkte für den Deutschen Seitenwagen Pokal ausgefahren. Hier liegt das Team Piester/Nikolaus (66) an erster Stelle. Der Start ist wieder ein besonderer Höhepunkt und versprich ein großes Spektakel zu werden.

Die Rennen in der Quad-Klasse sind europaweit ausgeschrieben. Es werden Fahrer aus vier Nationen erwartet. Nach drei Veranstaltungen ist Stefan Schreiber (Startnummer 10) mit zwei Siegen und 130 Punkten derzeit Erster, dicht gefolgt vom Niederländer Joe Maessen (101). Zwischen beiden Fahrern wird es spannend zugehen.

Zweitbester Deutscher ist gegenwärtig Andre Hoßfeld (97) auf Platz 7. Die Farben des MSC Pflückuff vertritt am Wochenende in Neiden Marko Fitze (37), der sonst Rennen über eine längere Distanz bevorzugt. Er ist als ausgezeichneter Techniker mit großem Kämpferherz bekannt. Man darf gespannt sein, ob er seinen Heimvorteil in eine gute Platzierung ummünzen kann.

Für die Fans der Solo-Klassen sind die Klassen MX2 und Youngster am Start. Beide starten zusammen, werden jedoch getrennt gewertet. Hier haben 35 Fahrer gemeldet. Mit Stefan Schwiundeck (177) und Nico Wanke (25) hat der MSC Pflückuff je einen Starter dabei. Beide haben das Zeug und die Technik dazu vorn mitzufahren, wenngleich ein Tagessieg sehr schwer wird. Der Renn-Sonntag startet um 8 Uhr mit freiem Training, Zeittraining, Starttraining Die Rennen beginnen 12.25 Uhr. Jede Klasse fährt zwei Durchläufe.

Am Samstag stehen vier Rennen in fünf Klassen zur Sachsenmeisterschaft auf dem Programm. Für die Kids, 8 bis 12 Jahre, geht es um besonders wichtige Punkte, sollen doch die Besten fünf im September im Bundesendlauf die Farben Sachsens vertreten. Dieser findet auch in Neiden statt.

Die Junioren und Ladys treten in einen Lauf gegeneinander an. Zusammen sind 29 Aktive am Start. Mit 24 Startern ist die Einsteiger-Klasse, vormals Hobby-Klasse, auch sehr stark besetzt. Mit Tom Winkler und Marko Brauer vom MSC Pflückuff sowie Tom Schugk von Dahlen sind drei Einheimische an der Startlinie. Der Höhepunkt ist der Lauf der Masterklasse.

Bisher haben sich 25 Aktive gemeldet. Die Nennung einiger Locals wie Andreas Weber, Marcel Weiß( beide MSC Pflückuff), Danny Neugebauer, Jörg Haustein und Oliver Weigelt versprechen ein Rennen, in denen Rad-an-Rad-Positionskämpfe zu erwarten sind. Es wird eng auf der Strecke zugehen. Alle oben genannten bringen große Erfahrungen mit und haben schon viele große Siege erringen können.

Auch am Samstag beginnt die Veranstaltung um 8 Uhr, die Rennen um 12.25 Uhr.

Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahre ist frei. Erwachsene zahlen Samstag 5 und Sonntag 10 Euro. Das Betreten des Fahrerlagers ist frei, ebenso das Parken auf dem direkt an der Strecke liegenden Parkplatz. Staubbelästigung ist nicht zu erwarten, da die Strecke automatisch berieselt werden kann.

www.msc-pflueckuff.de