Die Züchterei als willkommene Abwechslung

Großwig/Süptitz. Junge Männer als Oberhäupter von Kleintierzuchtvereinen sind derzeit in Mode. Chris Pötzsch hatte 2015 mit gerade mal 25 Jahren bei den Torgauer Kleintierzüchtern vorgelegt und mit Eckhard Becker ein Urgestein seiner Branche abgelöst.



Im vergangenen August hat nun Christian Thiemann nachgezogen und den Verein Rassegeflügel- und Rassekaninchenzüchter Großwig übernommen. Nach nun etwa einem halben Jahr im Amt, ist der gerade 29 Jahre alt gewordene Süptitzer, der für drei Jahre gewählt wurde, voll im Chefsessel des Vereins angekommen. Den Stellvertreterposten hat nun der langejährige Vorsitzende Willi Stier inne, neuer Kassierer ist André Schmidt.



„Viele Vereine bestehen seit den 60er-, 70er-Jahren oder sind noch älter. Viele werden und wurden noch von ihrem Gründer geleitet. Irgendwann kommen diese allerdings in ein Alter, da muss man sich Gedanken über eine Nachfolge machen. Für das dauerhafte Überleben eines Vereins und die langfristige Aufstellung für die Zukunft ist das wichtig und notwendig“, sagt Thiemann. So wie in Großwig. „Ich konnte mir vorstellen, den Posten zu übernehmen.“ Denn schließlich ist Christian Thiemann in die Branche hineingewachsen. „Ich bin seit über zehn Jahren im Verein.“ Auch davor habe er schon immer mit großen und kleinen Tieren zu tun gehabt.



Natürlich züchtet Thiemann auch selbst. Zwerghühner der Rasse Zwerg-Orpington und Alaska-Kaninchen nennt er sein Eigen. Vereinsmeister war er im letzten Jahr, auch Kreismeister durfte er sich bereits nennen. „Große Erfolge beim Züchten halte ich aber nicht unbedingt für notwendig für den Vorsitz, Erfahrung hingegen schon.“ Denn außerdem ist der Erfolg ohnehin nur schwer auszurechnen. „Man arbeitet schließlich mit Tieren, das ist ja der Anreiz.“



Die Züchterei ist für Christian Thiemann eine willkommene Abwechslung. Im Berufsleben ist er Marktleiter im Einzelhandel. Dazu kommt noch seine Frau und ein Hund. „Das reicht dann auch.“ Immerhin wollen im 1970 gegründeten Großwiger Verein 32 aktive Mitglieder umsorgt werden. „Wir haben ein aktives Vereinsleben. Die Gemeinschaft zeichnet uns aus.“ Ansonsten sind da noch Facebookseite und Homepage, die vernünftig betreut werden wollen. Und natürlich die Versammlungen und Ausstellungen. Zwei haben sich die Großwiger in diesem Jahr an Land gezogen. Am 3. und 4. November steht die Kreisschau für Rassegeflügel im Altkreis Torgau an, am 1. und 2. Dezember jene für Rassekaninchen im Altkreis Torgau-Oschatz. Sommerfest, das Hähnekrähen und verschiedene Tierbewertungen stehen ohnehin immer im Jahresplan.