Die ersten Gäste haben längst gebucht

Torgau/Neukieritzsch. Zumindest im Vergleich zu anderen Austragungsstädten für den Tag der Sachsen hinkt Torgau beim zeitlichen Ablauf der Organisation hinterher. Noch immer ist kein neuer Projektleiter für das große Fest gefunden. Auf das Interesse der Besucher scheint das aber alles keinen Einfluss zu haben. Denn die ersten Buchungen für Zimmer am Tag-der-Sachsen-Wochenende stehen bereits. Und zwar schon lange.



Im Torgau Informations Center war die Überraschung groß. Oder besser gesagt am Stand des TIC beim Tag der Sachsen. Jedoch nicht etwa in diesem Jahr in Löbau. Sondern schon 2016 in Limbach-Oberfrohna. „Eine Familie hat tatsächlich schon fest gebucht“, sagte Kerstin Woigk vor mehr als einem Jahr, nachdem ein Ehepaar aus Neukieritzsch bereits damals alles klar gemacht hatte.



Dieses Ehepaar aus Neukieritzsch, einer Gemeinde südlich von Leipzig zwischen Borna und Zwenkau, das sind Uta und Carsten Kledzinski. Die beiden sind absolute Tag-der-Sachsen-Fans – und das seit 1999. Damals war Riesa Ausrichter. „Wir hatten damals über den Rundfunk von der Veranstaltung gehört. Meine Schwester lebte in Riesa. Sie hatte uns damals eingeladen“, erzählt Carsten Kledzinski am Telefon. „Es hat uns dann so gefallen, dass wir auch im nächsten Jahr gerne wieder dahin wollen.“ Und im Jahr darauf. Und dem folgenden. Um es abzukürzen: in jedem Jahr. Ohne Pause.



Es ist die Vielfalt der Veranstaltungen, die den Tag der Sachsen besonders reizvoll für die Kledzinskis macht. Die Medienbühnen mit den vielen großen Künstlern. Die Erlebnismeilen. Die Angebote von handwerklichen Betrieben mit den vielen kleinen Ständen. „Wir finden immer neue Sachen, die wir vorher noch nicht kannten“, sagt Carsten Kledzinski. So ist das Ehepaar zum Beispiel auch erstmals mit Square Dance in Kontakt gekommen. „Es wird einfach die gesamte Breite des Lebens beim Tag der Sachsen abgebildet. Und das ist einfach faszinierend.“ Für jeden Geschmack ist etwas dabei. „Man kann auch mal die Politiker treffen, das kann ganz reizvoll sein.“



Welches bisher der schönste Tag der Sachsen war, den die beiden besucht haben, vermag Carsten Kledzinski nicht zu sagen. „Ich will und kann da keine Wertigkeit abgeben“, sagt er. „Jede Stadt hat da so seine Besonderheiten.

In Marienberg war beispielsweise die Kaserne mit eingebunden, in Mittweida die Hochschule. Das lässt sich von daher schwer vergleichen.“ Auf jeden Fall sehe man so etwas nicht alle Tage.



Deshalb kann er auch nicht abschätzen, was 2018 in Torgau passiert. „Die Stadt hat den Tag der Sachsen ja bereits ein Mal ausgerichtet, da kann man sicherlich drauf aufbauen“, denkt er. „Und Torgauer Vereine präsentieren sich ja auch an des Festwochenenden der anderen Ausrichter immer gut.“ Grundsätzlich habe die Stadt natürlich das Potenzial, eine gelungene Veranstaltung auszurichten. „Gleich an dem Wochenende, nachdem wir für Torgau gebucht hatten, statteten wir der Stadt einen Besuch ab. Das Schloss und die Altstadt, das ist schon schön alles.“ Inwiefern sich die aktuellen Verzögerungen auf die Veranstaltung auswirken könnten, vermag er nicht zu sagen.



Die Kledzinskis haben sich mit einem Hotel direkt am Markt eine optimale Ausgangslage für das Festwochenende gesichert. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Als Dauergast beim Tag der Sachsen denkt man natürlich an sowas. Und auch an Kleinigkeiten. „Um durch die Sperrkreise in die Innenstadt zu kommen, muss man Plaketten beantragen“, weiß der Experte. Selbstverständlich habe er das im Blick, sobald eine Beantragung möglich ist. Ansonsten gehören noch die Programmunterlagen zum Gepäck, die ein paar Wochen vorher erscheinen. „Und dann schauen wir mal“, sagt Carsten Kledzinski. „Manche Dinge entdeckt man auch erst, wenn man vor Ort ist.“