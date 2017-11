Die ersten Narren geistern herum

Weidenhain. Es war eine ganz besonders schaurige Nacht am Samstag: Der Mond stand hoch am schwarzen Himmel über Weidenhain, dünne Schleierwolken zogen vor ihm dahin, irgendwo heulte ein Hund - oder doch ein Werwolf? Der Eingangsbereich der Turnhalle am Sportplatz glich einem Massaker, denn auf dem Boden waren die Umrisse bedauernswerter Verbrechensopfer nachgezeichnet und der Durchgang zur Halle war von Spinnenweben verhangen, düster und unheimlich wie der Vorhof zur Hölle...

Ja, der Faschingsclub Weidenhain hatte sich etwas ganz besonderes ausgedacht für die Eröffnung der fünften Jahreszeit. Nicht nur, dass die Närrinnen und Narren mit ihrer Festveranstaltung, dem „Halloweenball“, am 4. November eine Woche eher als alle anderen den Karneval ausriefen, sie gaben sich und ihren Gästen zudem die Möglichkeit, den immer beliebteren Brauch der Schreckensnacht am 31. Oktober um eine große Party zu verlängern. So konnten sie die oftmals aufwändigen Kostüme mitsamt Kunstblut, hängenden Hautfetzen, zerrissenen Kleidern und grässlichen Requisiten noch einmal ausführen.

Der Elferratsvorsitzende René Vetter versprach den ausgelassenen Dreiheidern unter schwebenden Kerzen, einer riesigen Tarantel unterm Dach und tosendem Applaus eine unter die Haut gehende Saison mit Höhepunkten jenseits der Vorstellungskraft und stellte sein „Team Halloween“ mit den bezaubernden Fünkchen, den atemberaubenden Funken, der magischen Weißen Garde und dem aufregenden Elferrat vor. Sie alle feuerten den scheinbar blutrünstigen Bürgermeister Wolfgang Sarembe schließlich dabei an, wie er einen mit allerlei Sinne raubenden Trünken gefüllten Handwagen heran zog, der zusammen mit dem Rathausschlüssel symbolisch an die Jecken übergeben werden sollte.

Alsdann sah man ihn nur noch in zivil, also als Dracula, die Tanzfläche eröffnen und neben dem angsterregenden Steven-King-Clown Pennywise bis in die frühen Morgenstunden dieser Welt entschweben. Zwischen Galgen, Hexenkessel, Konfettikanone und Grabsteinen feierten die schaurigen Gestalten in Weidenhain bis(s) zur Dämmerung...