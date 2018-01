Die glorreichen Sieben und das Franke-Comeback

Die Personalsorgen beim VfB in dieser Saison sind ja bekannt. Und auch in dieser Woche gab es viele Gespräche und Telefonate, denn schon ab Mitte der Woche war klar: Es sieht wieder sehr dünn aus. Neben den Langzeitverletzten Engelmann und Busch mussten auch Leisner, Blume, Winkler, Klockow und Krondorf aus gesundheitlichen Gründen passen.

Da auch Schulze, Herold und Pfeiffer verhindert waren, standen Trainer Sehlmann nur sechs Spieler zur Verfügung und man stand vor der Absage der schwierigen Auswärtsaufgabe in Borna. Doch Oldie Jens Kunze konnte mobilisiert werden, so dass sich die glorreichen Sieben auf den weiten Weg machten. In solch einer Situation hat man nichts zu verlieren und will sich eigentlich nur ordentlich aus der Affäre ziehen. Zudem wurden aus den Sieben noch Acht denn auch Ex-Trainer Marko Franke ließ sich als Option mit auf das Protokoll schreiben. Damit hatte man wohl das älteste jemals errechnete Durchschnittsalter einer Torgau Handballmannschaft fast erreicht (35!).

Marko Franke

Der Gastgeber steht derzeit auf dem dritten Tabellenplatz und möchte, auch wenn es sehr schwer wird, noch um das Aufstiegsrennen mitmischen. Die Rollen waren also klar verteilt. Dennoch begann die Partie ausgeglichen und man mag es kaum glauben, der VfB ging in Führung! Die Abwehr präsentierte sich gut sortiert und Torhüter Borisch startete gleich mit zwei Paraden in die Begegnung. Erst gegen Ende des ersten Abschnittes ging der BHV in Führung und konnte diese auch bis zum Halbzeitpfiff behaupten (9:9/12:9).

Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit scheiterten die Elbestädter immer häufiger am Bornaer Keeper und kassierte im Gegenzug Kontertore. So baute die Heimsieben kontinuierlich den Vorsprung aus (15:11/20:12) und die VfB-Sieben baute nun auch mit ihren Kraftreserven kontinuierlich ab. Mitte der zweiten Halbzeit war das Spiel entschieden. Nun wollten sich auch die bis dato sehr unsicher pfeifenden Schiedsrichter, noch einmal einmischen. Sie zeigten Außenspieler Ritz in der 48. Minute eine völlig überzogene Rote Karte, in einer bis dato fairen Begegnung. Selbst Bornaer Spieler sahen dies so. Aber so kam Ex-Coach Franke zu seinem Comeback und durfte noch einmal 10 Minuten Bezirksklassenluft schnuppern. Am Ende waren alle froh, dass kein Spieler eine Blessur davon getragen hatte.

Torgau:

M. Borisch (Tor); C. Kanitz(1), P. Ritz (6), R. Nicolaus (6), A. Becker (3), M. Stephan (1), J. Kunze, M Franke

Siebenmeter: 1/0:3/0

Rote Karte: Ritz (48. Min)

2-Minutenstrafen: 0:2 (in Minuten