Die große Leidenschaft zum Beruf gemacht

Torgau. Viele kennen sie von ihren Auftritten und mögen sie ob ihrer netten Art und Weise: Ines Pukies. Die 45-jährige ist Sängerin und hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Die Torgauerin ist als Andrea-Berg-Double vielerorts unterwegs, singt und unterhält die Besucher auf Dorf- und Stadtfesten, privaten Feiern wie auch Firmenfeiern. Und dies mit gutem Erfolg.



Die ehemalige Beiköchin trällert und singt seit dem Kindesalter und schon als kleines Mädchen hatte sie den Wunsch, einmal Sängerin zu werden. Vor 17 Jahren hing die gebürtige Torgauerin ihre Kochschürze an den Nagel, machte sich als Sängerin selbstständig und ist inzwischen recht gefragt (Buchungsanfrage – Telefon 0172 4778336). Die Besucher des Torgauer Märchenweihnachtsmarktes kennen „Ines“ inzwischen ganz gut, ist sie doch während der weihnachtlichen Markttage tagtäglich am Start und gestaltet das Programm, moderiert Tag für Tag den Torgauer Weihnachtsmann an oder singt selbst. Ihr Repertoire ist weitreichend. Doch am liebsten singt sie die Lieder ihrer Lieblingssängerin und ihres großen Vorbildes – Andrea Berg. Alle Musik-CD’s und DVD´s der deutschen Schlagersängerin hat Ines Pukies in ihrer Musiksammlung. Und auch Konzerte der 51-jährigen Krefelderin hat die Torgauerin besucht und studiert. Derzeit sind es natürlich die Titel der Andrea-Berg-Weihnachts-CD, die die dreifache Mutter (2 Söhne/1 Tochter, die inzwischen allesamt selbstständig sind) auf dem Weihnachtsmarkt der Kreisstadt singt.



Doch die nette Torgauerin ist nicht nur gesanglich auf dem Märchenweihnachtsmarkt zu hören und zu sehen, sondern auch hinter den Kulissen sehr, sehr aktiv, arbeitet das jährliche Programm mit aus, arrangiert Auftritte und kümmert sich um die Abläufe und Programmabfolgen, moderiert die Künstler und Musiker an und und und. In den kommenden drei Wochen ist Ines Pukies, salopp gesagt, täglich von zehn bis zehn auf dem Torgauer Weihnachtsmarkt am Wirken. Abends ist sie dann mächtig k.o., sodass für die Hobbies (unter anderem Natur- und Landschaftsfotografie) derzeit keine Zeit bleibt und auch ihre reinrassige Mischlingshundedame Paula recht kurz kommt. Doch da muss die Hündin durch, denn sie weiß, es kommen auch wieder bessere Tage, in denen sie dann wieder mehr im Vordergrund steht. Nach dem Torgauer Märchenweihnachtsmarkt.