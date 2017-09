Die harten Wochen vor der Wahl

Nordsachsen. An diesem Sonntag ist Bundestagswahl. Dementsprechend biegt nun auch der Wahlkampf so langsam auf die Zielgerade ein. Die Voraussetzungen und damit auch die Herangehensweisen der einzelnen Parteien beziehungsweise der Kandidaten sind dabei unterschiedlich. Die Torgauer Zeitung hat sich einen Überblick über die Aktivitäten der Kandidaten in den letzten Wochen verschafft.

"Die Allrounderin" Susanna Karawanskij:

Es ist nicht der erste Bundestagswahlkampf für Susanna Karawanskij gewesen. Schon 2013 kämpfte sie um den nordsächsischen Wahlkreis und konnte 21,8 Prozent der Wähler von sich überzeugen. Das reichte damals zu Platz 2 und damit zwar nicht für den Einzug über das Direktmandat in den Bundestag, doch Listenplatz 3 auf der sächsischen Landesliste war gut genug für den Weg nach Berlin. Erfahrung im Wahlkampf hat Karawanskij also – und durch den Posten in Berlin auch Ressourcen, die nicht alle Kandidaten zur Verfügung haben, sowohl personell als auch finanziell.

Plakate sind Standard, öffentliche Veranstaltungen auch, der TZ-Wahltalk ein Pflichttermin. Zum „Mut schöpfen“ auf Schloss Hartenfels war Karawanskij unter anderem ebenfalls gekommen. Und auch als Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow die Elbestadt besuchte, war die Politikerin aus Leipzig da.

Auf die Dörfer rund um Torgau hat es die 37-Jährige aber eher nicht verschlagen. Infostände gab es in erster Linie in den größeren Städten des Kreises, wobei die nordsächsischen Kommunen an Leipzigs Rand stärker frequentiert waren.

Online war und ist Susanna Karawanskij neben ihrer Homepage wahlkampftechnisch auf Twitter und Facebook unterwegs. Während es auf ihrer heimischen Internetseite etwas karg hinsichtlich aktueller Informationen aussieht, wird Facebook zumindest meistens einmal täglich mit frischen Infos aus dem Wahlkampf gefüttert. Bei Twitter ist es irgendwas dazwischen.

„Der Ressourcenlose“ Jörg Bornack, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Von allen Kandidaten ist Jörg Bornack der Mann, der im Wahlkampf wohl am ehesten auf sich allein gestellt war. Die Strukturen der Grünen in Sachsen sind eher spärlich, weshalb es für den Delitzscher äußerst schwierig war, einen umfangreichen Wahlkampf in Angriff zu nehmen. Weil es in seiner Partei finanziell eher mau aussieht, musste er sogar auf Basismaterial wie eigenen Plakate an den Masten verzichten. In seinem erste Wahlkampf musste er nicht nur deshalb Lehrgeld zahlen.

Denn auch für einen Onlineauftritt hat es nicht gereicht. Weder soziale Medien, noch eine eigene Internetseite – gerade für die Grünen, die nicht geringe Teile ihrer Wählerschaft traditionell in den jüngeren Jahrgängen wiederfinden, ist das nicht unproblematisch.

Nordsachsen als großflächiger Landkreis ist schwer zu bereisen, das musste auch Jörg Bornack feststellen. Die Städte hat er alle abgeklappert, auch Wahlstände auf den Märkten abgehalten. Als Delitzscher war er dort natürlich besonders gut vertreten. Bis in die letzten Winkel und auf die Dörfer des Landkreises hat es aber auch der 64-Jährige nicht geschafft.

„Der Zupacker“ Christoph Waitz, FDP:

„Zupacken für Nordsachsen“ ist das Motto von Christoph Waitz im diesjährigen Bundestagswahlkampf in Nordsachsen. Bereits von 2005 bis 2009 saß er für die FDP im Bundestag, ist also quasi auch ein alter Hase und weiß, wie Wahlkampf geht.

Allerdings weiß er auch, wie man den Menschen zeigt, dass man vor Ort ist. Bei einer Runde durch den Landkreis hat Waitz Videos gedreht, die ihn in nahezu allen Gemeinden rund um Torgau zeigen. So war er in den Kleinstädten wie Belgern, Schildau oder Dommitzsch, aber selbst in Taura, Greudnitz oder Mockritz hat er Präsenz gezeigt und dies dann auch über Facebook verbreitet. Auch über Twitter hätte er dazu die Gelegenheit gehabt. Dass er sich dabei zumindest ganz grob mit den örtlichen Besonderheiten beschäftigt hat, spricht für ihn.

Ansonsten ist der 57-Jährige in der Ecke rund um Torgau eher weniger in Erscheinung getreten, was auch in seinem Fall auf den Wohnsitz Leipzig zurückzuführen sein könnte. Die öffentlichen Wahl-Termine, wie das TZ-Wahlforum, hat er aber wie alle anderen Kandiaten auch wahrgenommen, um sich zu präsentieren.

An den Masten blieb Waitz auch eher blass. Das liegt nicht nur an den Schwarz-Weiß-Plakaten, die von der FDP im gleichen Stil überall durchgezogen werden, sondern auch daran, dass die Plakate erst mit einiger Verspätung aufgehängt wurden.

„Der Bürgernahe“ Detlev Spangenberg, AfD:

Im Bundestag saß er zwar noch nicht, dafür aber im Landtag, und das seit 2014. Wahlkampf ist Wahlkampf, deswegen kennt auch er die Abläufe. Zum Beispiel weiß er gut, wie man viele Leute erreicht. Spangenberg war Redner auf mehreren Kundgebungen im Kreisgebiet. Und die PR-Abteilung seiner Partei versorgte die Medien täglich mit mehreren Pressemitteilungen, die auch regional zugeschnitten waren.

Ansonsten versteht sich Spangenberg gut auf Bürgernähe. Mit seiner Tour „AfD vor Ort“war der 73-Jährige, trotz weiter Anreise aus Radebeul, häufiger in der Region unterwegs und kam in die diversen Gaststätten in Torgau, aber auch kleineren Ortschaften wie Staritz direkt mit seinen Wählern in Kontakt.

AfD- und Spangenbergplakate hängen seit Wochen in allen Ecken des Landkreises, sind aber auch stark von Vandalismus gezeichnet. Aber auch das kennt Spangenberg aus vorangegangenen Wahljahren. Doch trotzdem zeigte sich der Mann auch in der Öffentlichkeit, kam auch zum TZ-Wahlforum, erhielt dort viel Applaus. Weniger Applaus dürfte es für seinen weitestgehend unbemerkt gebliebenen Auftritt bei der Gegendemonstration während des Besuches von Angela Merkel gegeben haben. Doch auch ihm wurde es zwischendurch offenbar zu laut, sodass er das Weite suchte.

Während seine Partei das Internet und vor allem Facebook generell für sich als Plattform gefunden hat und umfangreich nutzt, ist Spangenberg selbst beziehungsweise sein Wahlkampfteam eher weniger online unterwegs. Der Facebook-Auftritt wird ausschließlich mit Pressemitteilungen gefüttert.

„Der Wahlkämpfer“ Marian Wendt, CDU:

Man fragt sich schon manchmal, wie er die ganzen Termine abarbeitet, doch er lebt den Wahlkampf. Quer durch den Kreis jettete Marian Wendt in den letzten Wochen. Jedes Fest nimmt er mit, jede Auszeichnung, dazwischen Tür-zu-Tür-Wahlkampf, eine Kreistagssitzung und natürlich auch noch Berlin. Kaum ein Dorf rund um Torgau, das er in den letzten Wochen nicht gesehen hat. Der gebürtige Torgauer spult ein unglaubliches Pensum ab und nutzt dabei natürlich auch seinen Heimvorteil.

Darüber hinaus ist Wendt auch online überall unterwegs. Jede Aktion wird über Social Media verbreitet, ob es nun Kaffee ausschenken am Bahnhof ist oder der klassische Infostand auf dem Markt. Als „digital native“ ist der 32-Jährige auf allen Plattformen beheimatet.

Dazu hat er viele Kontakte, auch in höchste politische Ebenen. Kanzlerin Merkel in Torgau, Bundesinnenminister De Maiziere in Oschatz. Natürlich hat er die Möglichkeiten nur, weil er der Regierungspartei angehört, aber nicht alle Abgeordneten verstehen sie so gut zu nutzen wie er.

Wer Marian Wendt noch nicht selbst begegnet ist, der hat aber auf alle Fälle schon seine Plakate gesehen. 2000 alleine mit seinem Gesicht hängen in den Straßen Nordsachsens, dazu nochmal so viele, die für die Partei oder die Kanzlerin werben. Zu übersehen ist er in keinem Fall.

„Der Kreative“ Rüdiger Kleinke, SPD:

Beim TZ-Wahlforum hat er explizit darauf hingewiesen, dass die Jugend nur über die sozialen Netzwerke und das Internet zu erreichen sei. Und das setzt er auch um. Online ist er ähnlich stark vertreten wie Wendt, bespielt sämtliche Kanäle und setzt sich teilweise mit kritischen Kommentaren auf seinen Seiten auseinander. Weil er offenbar viel Freude am TZ-Wahlforum gefunden hatte, stellte er sich kurze Zeit später in einem 90-minütigen Livestream dem Facebook-Publikum und beantwortete dort Fragen, die übermittelt wurden. Mit „Papa, sag mal ...“ hat Kleinke eine mehrteilige Video-Reihe herausgebracht, in dem er seinem Sohn diverse Fragen rund um seine Bundestagskandidatur erklärt. Pluspunkte in Sachen Kreativität wird er dafür bekommen, die Resonanz auf die Videos war allerdings eher gering.

Kreativ sind auch seine Herzplakate, die zusätzlich zu den Standard-Formaten aufgehangen sind. Bei weitem keine Neuerfindung, aber in Nordsachsen doch ein Alleinstellungsmerkmal.

An vielen davon dürfte der Delitzscher, der einen nicht unbeträchtlichen Teil eigenhändig aufgehangen hat, auch auf dem Weg zu seinen Terminen vorbeigefahren sein, die er in der Fläche hatte. Wenn auch nicht in dem Maße wie mancher Konkurrent um das Bundestagsmandat, zeigte sich Kleinke auf öffentlichen Veranstaltungen auch in Ostelbien und war mit seiner Infostand-Reihe „Wie weiter, Deutschland?“ zumindest in allen größeren und mittelgroßen Städten der Region unterwegs.