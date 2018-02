Die kleine Schwester von Dresden

Mehr als 200 Gäste wohnten dem Torgauer Neujahrsempfang bei. Wer die Ehrenamtspreisträger sind und warum die OBM hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, lesen Sie hier.

Torgau. Ausgerechnet der Handballer! Ausgerechnet Thomas Richter, Gründungsmitglied beim VfB Torgau, ließ beim Neujahrsempfang der Großen Kreisstadt doch tatsächlich beim Winken mit dem Pokal die Trophäe fallen, die er für seinen ehrenamtlichen Einsatz überreicht bekam. Allerdings konnte Gastgeberin und Oberbürgermeisterin Romina Barth schnell Bruchsicherheit feststellen.

Zahlreiche Gäste waren überpünktlich erschienen und so staute es sich im Foyer.

Die Ehrenamtspreisträger

Das war jedoch nicht der einzige Fauxpas bei Richters Ehrung durch die SPD- Stadtratsfraktion, die wie jede andere das Recht hatte, eine Person vorzuschlagen. Bettina Klein, Ortsvereins-

vorsitzende der Genossen, die Laudatio haltend, behauptete nämlich in ihrer Rede felsenfest, Richter sei der Kandidat der CDU gewesen.

Die hatte nämlich ihrerseits bereits Burgunde Tomczak auserkoren gehabt, um sie für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Friedensrichterin in Torgau, über drei Amtsperioden hinweg, auszuzeichnen. Dr. Vera Mehlhorn übernahm diese Aufgabe.

Für die Freien Wähler führte in Sachen Ehrenamt kein Weg vorbei an Ex-Bürgermeister Wolfgang Gerstenberg. Allerdings war für Laudator Axel Klobe, selber Feuerwehrmann, wie er betonte, Gestenbergs Engagement für die Freiwillige Feuerwehr Torgau ausschlaggebend. Als Gründer und langjähriger Vorsitzender des Fördervereins habe er den Kameraden durch sein Wirken Ausrüstung verschafft, die über das normale Maß hinaus ginge.

Der politischste Preisträger wurde in diesem Jahr von den Linken ins Rennen geschickt. Karl-Friedrich Potzelt bat Michael Kluge von der IG Rock auf die Bühne. Seiner Zunft standesgemäß gekleidet, lobte Potzelt Kluge und die Punker nicht nur für deren Zutun, dem Verfall des Brückenkopfes Einhalt zu gebieten. Die IG Rock und allen voran Kluge sei auch der Grund, warum es aus Torgau bisher keine negativen Schlagzeilen, wie aus Dresden oder Heidenau, gab. Nicht ausgesprochen, aber bezogen war dies eindeutig auf rechtsradikale Ausuferungen.

Schließlich war es noch Peter Deutrich, der seinen Vorschlag präsentieren konnte. Und obwohl er selbst das Rad bereits an den Nagel gehängt habe, war es die Rad AG Torgau, in Person von Sprecher Stefan-Felix Winkler, die vom fraktionslosen Linken geehrt wurde. Für das andauernde Engagement in der Stadt für alle seine nicht-motorisierten Bewohner.

Die Ehrenamtspreisträger 2018 sind: (v.l.n.r.) Michael Kluge, Stefan-Felix Winkler, Wolfgang Gerstenberg, Burgunde Tomczak und Thomas Richter. Romina Barth posierte mit auf dem gemeinsamen Foto.

Die Ansprache

Um der Würdigung des Ehrenamtes gebührend Platz einzuräumen, hatte Oberbürgermeisterin Barth extra ihre Ansprache eingedampft, wie sie sagte. Eingestiegen war sie in jene mit einem Hinweis auf den musikalischen Teil des Abends, der mit dem Potsdamer Duo Andreas Schulte und Ralf Benschu durchaus prominent besetzt war. Während Benschu als Saxophonist mit der Band Keimzeit durch Deutschland tourt, ist Schulte mit der DDR-Popband Petra Zieger und Smokings sowie der Komposition von mehreren Soundtracks und der Arbeit für Künstler, wie Johnny Logan oder Earth, Wind & Fire bekannt geworden. „Ich habe mir in diesem Jahr bewusst etwas Anspruchsvolles herausgesucht, entsprechend meiner Arbeit“, sagte sie, um anschließend den Leitspruch des Abends zu erklären.

„Torgau – der Welt verbunden“, war das Motto. Einerseits begründet in der Reformation, andererseits in Erinnerung an das Kriegsende. Und auch die großen internationalen Firmen aus Frankreich (Saint Gobain), China (Avancis) und Korea (Pilzfabrik) spielten dabei eine Rolle.

Die Oberbürgermeisterin bei der Ansprache.

Großen Bestandteil der bürgermeisterlichen Ansprache hatte der Rückblick auf die großen Projekte des vergangenen Jahres. Bahnhof, Jugendherberge und vor allem B87, die allesamt dem Gefühl nach viel zu lange Baustelle sind oder gewesen seien. Der Blick voraus auf die bevorstehenden Projekte wie dem Neubau der Kita Käthe Kollwitz fehlte ebenfalls nicht. Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Festwiese erklärte Barth: „Eine vernünftige Kinderbetreuung ist vielen Eltern heute wichtiger als große Einkaufsmöglichkeiten oder eine Oper direkt vor der Tür.“ Für eine bessere Lebensqualität würden in Torgau auch beispielsweise der bald in Angriff zu nehmende Spielplatz unter den Linden oder der Grillplatz im Strandbad stehen.

Freilich war auch ein Rückblick auf das kulturelle Jahr Teil der Ausführungen des Oberbürgermeisterin. Insgesamt sei sie zufrieden gewesen, sagte sie, „auch wenn ich wie alle anderen Lutherstädte mehr vom Lutherjahr erwartet habe.“ Eine löbliche Erwähnung fand auch das Theaterstück „HerrInnen Käthe“ der Schüler vom Johann-Walter-Gymnasium, sowie die Leistungen von Dr. Jürgen Herzog um die Torgauer Museumslandschaft und dessen Auszeichnung für eines seiner Werke rund um die Reformation. „Torgau mausert sich langsam zur kleinen Schwester von Dresden“, sagte sie aufgrund aller genannten Punkte.

Ein weiterhin gut funktionierender Händlerstammtisch, „große Erwartungen an die Arbeit des Innenstadtmanagements“, eine dauerhaft unter zehn Prozent gesunkene Arbeitslosenzahl sowie die Neubesetzung des Beigeordnetenpostens „nach langer Durststrecke“ durch Dr. Lars Fähling und den Posten des Kulturreferenten durch Sarah Lippert („Neue Besen kehren gut, wir dürfen gespannt sein“), ließen die OBM hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. „Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen“, sagte sie und wies im gleichen Atemzug auf die gute Arbeit von Stadtrat und Stadtverwaltung hin. Hoffnungsvolle Worte hatte Barth dann abschließend auch noch für die Bevölkerung der Ortsteile übrig. Das Beispiel Beckwitz mit der Rettung des Lebensmittelmarktes habe gezeigt, dass sich Engagement lohne. „Ich lebe den ländlichen Raum und werde mit Ihnen darum kämpfen“, versprach sie, ehe ihr Dank noch an die Feuerwehr ging.

Nach der Ansprache von Oberbürgermeisterin Romina Barth klatschte ein voller Festsaal.

Das Rundherum

Mehr als 200 Gäste waren am Mittwochabend im Festsaal des Rathauses erschienen. Entsprechend viel Zeit, eine gute Dreiviertelstunde, verbrachte die Oberbürgermeisterin entsprechend mit Händeschütteln. Das lange Warten der Anstehenden hatte sich jedoch gelohnt, denn der Rathaussaal war stilvoll dekoriert. Die Organisation des Abend hatte das Team vom KAP um Mandy Jäckel übernommen. Zusammen mit Mitgliedern der Stadtverwaltung kümmerten sich die Helfer vom KAP und den Damen von der Rösterei Arabica um die Versorgung mit Getränken im Festsaal.

Ausreichend Flüssignahrung hatten KAP-Mitarbeiter und Helfer aus der Stadtverwaltung parat für die vielen Gäste.

Im Hinterzimmer hatte sich Heidekoch Philipp Anders ausgebreitet und dort – Zitat Stadtrat Edwin Bendrin – für das „beste Buffet seit 15 Jahren“ gesorgt. Bis halb zwei in der Nacht hielten es die letzten Gäste des Empfanges noch aus, ehe sich die Organisatoren ums Abbauen kümmern konnten.

Im „Restaurant“ schmeckte es am Besten.

Die Sportler

Auch zahlreiche Sportvereine Torgaus folgten der Einladung der Torgauer Oberbürgermeisterin zum Neujahrsempfang am Mittwochabend. Mit ihrer Einladung würdigte Romina Barth die Zuverlässigkeit und das große Engagement der Vereine für den Lokalsport, der immer auch Ausdruck und Sinnbild für das Wohlergehen einer Stadt, einer Gemeinde und einer Region sowie seiner Bewohner ist. Für die Sportler und Vereinschef bietet sich auf dem Empfang auch immer eine gute Gelegenheit mit Vertretern der lokalen Wirtschaft und politischen Entscheidungsträgern der Stadt ins Gespräch zu kommen. tom

Dr. Dirk Fuhsy, Vorsitzender des VfB Torgau.

Hans-Joachim Baß vom Torgauer Rudereverein (TRV).

Kam mit lädierter Hand: Kay Richard, Stellvertrender Vorsitzender des FC Elbaue Torgau.

Mirko Stock, Abteilungsleiter Badminton des SSV 1952 Torgau.

Sören Wachsmann, Vereinschef des SC Hartenfels 04 und JFV Union Torgau.

Thomas Richter, Vorstandsmitglied des VfB Torgau, wurde Mittwoch geehrt.

Sportler-Fotos: TZ/ Manthey

