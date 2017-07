Die letzten Hüter des Freistaats

Last. Ein leichter, warmer Wind glitt durch die großen, grünen Flächen des ostelbischen Ufers, während sich die Sonne ein Gefecht mit den Wolken lieferte. Der Klang von Freiheit, der dem Rauschen der Elbe entsprang, mischte sich gemeinsam mit dem Mähen der Schafe unters Volk. Nahe der Elbe beim kleinen Örtchen Last, wo die Zeit still zu stehen scheint, wurde am Sonnabend dem 8. Juli die Landesmeisterschaft im Hüten ausgetragen. Der Sächsische Schaf- und Ziegenzuchtverband e.V. ermittelte hier nach 15 Kriterien den besten Hüter Sachsens.



Nur 4 Teilnehmer hatten sich für das Leistungshüten angemeldet und zeigten ihr Können, welches sie in jahrzehntelanger Ausdauer beharrlich trainiert hatten. Nachfragen bei der Hüteleitung Frau Dr. Regina Walther aus Leipzig ergaben, dass Sachsen leider insgesamt nur noch vier Hüter aufzubieten hätte. Der Beruf des Hüters würde aussterben, wenn keine neuen Hüter nachfolgen. „Ich will es noch einmal versuchen“, sagte Schäfermeister Eckhard Hissung während er sich auf seinem Schäferstab abstütze und mit großem Respekt auf seine betriebseigene Herde von 300 Schafen blickte, welche gerade, vom Hüter Klaus Beggel aus Bad Schmiedeberg, durch die abgesteckten Flächen des Hütegeländes, unter der strengen Beobachtung der Hüterichter, getrieben wurde. Die Ruhe und Gelassenheit, die von ihm ausging, ist auf seine lange Berufserfahrung zurückzuführen.



Der 63 Jährige mit der ausgelosten Startnummer 3 erinnerte sich noch ganz genau: „Seit 1984 bin ich nun Hüter und pflege mit meinen Tieren die Grünflächen an der Elbe.“ In den frühen Stunden seiner Hüterkarriere war er für die damalige LPG tätig. Das Hüten sei kein Hobby und schon gar nicht irgendeine Art von Sport. Vielmehr sei es ehrliche, harte Arbeit, die das Essen auf den Tisch bringt. Den Spaß verderben könnten einem nur die Tierschützer, die überall etwas Negatives fänden und einem das Leben so richtig schwer machten. Etwas Unvorhergesehenes könne doch überall und in jedem Beruf passieren. Die größten Gefahren seien Scherben, die sich im hohen Gras verstecken. Nicht immer könne man diese ausfindig machen und so verletzen sich mit unter die Tiere den HUf. Auch die Elbe schwemme Müll an, der gefährlich werden könne. Aber solche Fälle seien sehr selten. Desweiteren würden die Tiere ohnehin einmal im Jahr von einem Tierarzt des Veterinäramtes untersucht.



Auch die Hütehunde müssen für die Teilnahme am Landeshüten Gesund sein und einen lückenlosen, aktuellen Impfstatus aufweisen. Andernfalls würde die Teilnahme abgelehnt. Kritisch und aufmerksam schaute der Leipziger Hüterichter Thomas Muche dem ersten Prüfling auf die Finger und Pfoten seiner beiden Vierbeiner Rocky und Hanka. „Hierfür muss man geboren sein“, sagte er. Das tägliche Hüten, welches an 365 Tagen im Jahr, bei Regen, Sturm, Sonne oder Schnee eine Menge von Hüter und Tier abverlange, sei die Vorbereitung auf das Landeshüten. Anmelden könne sich jeder und das kostenfrei. Die maximale Punktzahl die man erreichen konnte waren 115 Punkte. Geprüft wurden die Schäfer auf Auspferchen (5 Pkt), Treiben zur Weide (8 Pkt), Verkehrshindernis (10 Pkt), Treiben über die Brücke (7 Pkt), enges Gehüt (10 Pkt), weites Gehüt (10 Pkt), Einpferchen (5 Pkt). Die beiden tierischen Hüteassistenten hingegen mussten sich ihre Punkte in Hütebetrieb und Wehren, Gehorsam, Selbstständigkeit, Stellen, Griff und Furche halten verdienen.



Am Ende jedoch kann es immer nur Einen geben. Auf Platz 4 landete diesmal Eckhard Hissung mit seinen beiden Hunden Gila und Henny. Platz Nummer 3 belegte am Sonnabend Michael Schulze in Begleitung von Schlitzer und Jack. den 2. Platz erkämpfte sich Klaus Beggel. Den wohlverdienten Sieg holte sich jedoch Winfried Weinhold mit seinen treuen Gefährten Blanka und Cero. Überglücklich nahm er seine Urkunde und den Pokal im tösenden Applaus der Zuschauer entgegen. Der Tag endete in großem Respekt füreinander. Der Sächsische Schaf und Ziegenzuchtverband bedankt sich vielmals bei Daniel Hissung, der das Zepter seines Vaters erfolgreich übernommen hat. Laut Aussage des Verbandes haben die Hissungs wie in jedem Jahr, mit der guten Vorbereitung der Tiere und Flächen, zu einem erfolgreichen Event beigetragen.