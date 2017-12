Dieser Sieg war fest eingeplant

Tischtennis. (2. Bezirksliga/Männer) SV Arzberg – SV WBG/Medizin Borna 12:3. Versöhnlicher Abschluss der Hinrunde und im Jahr 2017. Nachdem die Arzberger Tischtennisherren am vergangenen Wochenende ersatzgeschwächt beim SV Borsdorf 1990 mit 6:9 den kürzeren zogen, galt es nun das Heimspiel gegen die Bornaer siegreich zu gestalten, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Beide Mannschaften traten in Bestbesetzung an. Die Eröffnungsdoppel konnten die Arzberger mit 2:1 für sich entscheiden. Jerome Richter/Mirko Gaudig konnten dabei einen 0:2-Satzrückstand in einen 3:2-Sieg gegen Schmidt/Gehrts umkehren.



In der 1. Einzelrunde machten die Hausherren dann Ernst. Alle Einzelspiele konnten mehr oder weniger deutlich gewonnen werden, sodass aus dem 2:1 ein vorentscheidendes 8:2 erspielt wurde. Herauszuheben ist hierbei die kämpferisch starke Leistung von Andreas Nowack gegen Oliver Mann.

In der 2. Einzelrunde kamen weitere Siege durch Andreas Nowack, Marco Richter, Jerome Richter und Mirko Gaudig hinzu, so dass ein Endergebnis von 12:3 für die Arzberger zu Buche stand.



Die Arzberger schließen somit die Hinrunde als Tabellenzweiter mit einem Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze ab. Da alle in der Tabelle im oberen Drittel befindliche Mannschaften in der Rückrunde an die Arzberger Tischtennisplatten müssen, macht das durchaus Hoffnung auf einen Platz an der Sonne am Ende der Saison.

Arzberg: I. Poser (1,5), A. Nowack (2,5), J. Richter (2,5), M. Richter (2,0), M. Gaudig (2,5) H. Bartsch (1,0)

Aktuelle Tabelle: 01. TTC Großpösna 1968 77:45 13:03 02. SV Arzberg 82:39 12:04 03. LSV Mörtitz 67:53 12:04 04. SV Borsdorf 1990 64:57 10:06 05. TTV 1990 Wurzen II 62:61 8:08 06. TTV Marienb.-Leipzig 57:65 7:09 07. Leutzscher Füchse VII 54:69 7:09 08. SV WBG/Medizin Borna 44:77 2:14 09. SG C. Zetkin Leipzig III 41:82 1:15 10. Leipziger SV Südwest zurückgezogen

