Dieses Mal Prügelei in der Kreisliga

Fussball. Belgern kann nach dem ungefährdeten Heimspielerfolg kräftig durchatmen. Bereits nach zwei Spielminute lagen sie in Führung. Mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten tüteten die Rolamd-Kicker noch in Halbzeit eins den Sieg ein.



Die Spielgemeinschaft Strelln/Röcknitz war beim derzeitigen Tabellenführer SV Naundorf auf verlorenem Posten. Rasche Gegentore in den Anfangsminuten sowie zwei Strafstöße waren der Genickbrecher für die Spielgemeinschaft. Rautnitzschka war mit drei Treffern Man of the Match.



Was friedlich begann, hat in Selben ein jähes Ende gefunden: Das Punktspiel Selben – Zschortau wurde zum Fall für das NFV-Sportgericht. Nach dem Schlusspfiff gerieten zwei Spieler aus Selben sowie ein Akteur aus Zschortau aneinander. Sie griffen sich mit Schlägen an. Die beteiligten Akteure erhielten vom Schiedsrichter jeweils die Rote Karte. Zum Spielgeschehen: Der Tabellenachte und der derzeitige Zweite führten eine kampfbetonte Partie. Fünf Gelbe Karten sind Ausdruck genug dafür. Zschortau ging am Ende als Sieger vom Platz, festigt seinen 2. Tabellenplatz. Hingegen müssen die Selbener aufpassen, dass sie nicht noch tiefer in der Tabelle abrutschen.



Der LSV Mörtitz musste sich zuhause den Sieg schwer erkämpfen. Erst in der Nachspielzeit konnten sie diesen perfekt machen.



Knapp 50 Zuschauer wollten in Oschatz die Heimpremiere des neuen FSV-Trainers, Steffen Wiesner, sehen. Und sie sahen eine Oschatzer Mannschaft, die, im Gegensatz zum Gegner, mit ihren Chancen schluderte. Die Wölkauer waren diesbezüglich cleverer und gingen in Führung. Oschatz war nun gefordert und drang auf den Ausgleich. Alle Versuche scheiterten. Als dann kurz vor Spielende der zweite Wölkauer Treffer fiel, war die Messe gelesen. Wiesners Einstand als Trainer einer Oschatzer Herrenmannschaft ging daneben.



Auch Kellerkind FSV Glesien hatte bei Traktor Naundorf kaum Chancen. Zwar gingen die Glesiener durch einen Strafstoß in Führung, aber dies war es dann auch schon mit Treffern. Beim Toreschießen waren die Naundorfer geschickter und effektiver.



Statistik

SV Roland Belgern – Concordia Schenkenberg II 3:0 (3:0)

Belgern: Straube, Merzsch, Nase, Langrock, Wolter, Fiedler, Schneider (66. Winkler), Kentsch, Seidel, Werner, Tränkner; TF: 1:0 Seidel (2.), 2:0 Kentsch (33.), 3:0 Werner (35.); GK: 2 x Belgern, 2 x Schenkenberg; SR: Fischer (Wöllnau); ZS: 40

SV Naundorf – SpG Strelln/Schöna-Röcknitz 5:0 (3:0)

Strelln/Schöna/Röcknitz: Hutschenreuter, Wilk, Serber, Jehnich, Grube, Mildner, Richter, Schöne (62. Leipnitz), Mai (46. Köhler); Lipper, Mielich (62. Brunzlow; TF: 1:0 Köhler (19.), 2:0 Grosse (22.), 3:0 Rautnitzschka/4:0/5:0 Rautnitzschka (38._EFM/65./88.–EFM); SR: Thoß (Krostitz); ZS: 50

FSV Oschatz – SV Wölkau 0:2 (0:1)

Oschatz: Ferl, Kattner, Naumann, Berndt (37. Baranowski), Gärtner, Zoike, Erdmann, Pöhlmann, Schmidt (62. Mandel), Kretzschmar, Weidlich (83. EL Karkab); TF: 0:1 Apitzsch (31.), 0:2 Schuster (82.); GK: 3 x Oschatz, 5 x Wölkau; GRK: 1 x Wölkau; SR: Pflock (Schildau); ZS: 50

SV Traktor Naundorf – FSV Glesien 3:1 (0:0)

Naundorf: Th. Schneider, Wogawa (8. St. Schneider), Dräger, Grützke, Brand, Röhner, Prellberg, Gruhle, Kupfer, Radeck, Hoff (68. Oehme), TF: 0:1 Poppe (55. Strafst.), 1:1 Gruhle (60.), 2:1 Röhner (63.), 3:1 Röhner (90.); GK: 2 x Naundorf, 3 x Glesien; SR: Winkler (Eilenburg); ZS: 55

SV GW Selben – SG Zschortau 1:2 (1:1)

TF: 0:1 Wünsch (24.), 1:1 Cichon (44.), 1:2 Bothur (65.); GK: 2 x Selben, 3 x Zschortau, RK: 2 x Selben, 1 x Zschortau; SR: Haupt (Eilenburg); ZS: 70

LSV Mörtitz – TSV Rackwitz 2:0 (1:0)

TF: 1:0 Richter (26.), 2:0 Wend (90.+1); SR: Kühne (Süptitz); ZS: 30

spielfrei: SpG Delitzsch II/Spröda