Dieses Mal auf Skiern und im Schnee unterwegs

Vereinsleben . Am vergangenen Wochenende reisten 23 Sportfreunde des Torgauer Kanuclubs in Richtung Erzgebirge um dort ihr jährliches Ski-Vochenende zu veranstalten.

Am späten Freitagnachmittag erfolgte die Abreise vom Torgauer Bootshaus. Nach und nach fanden sich die Sportfreunde in der Jugendherberge Grumbach ein und bezogen ihre Zimmer. Am Abend wurde nach dem Essen der eher zwanglose Ablauf des Wochenendes besprochen. Die Weck- und Abfahrtszeit für den nächsten Morgen wurde abgestimmt und anschließend ließ man den Abend in großer Runde bei Skat, Doppelkopf und anderen Spielen und Gesprächen gemütlich ausklingen.

Am nächsten Morgen standen alle 23 Teilnehmer mehr oder weniger pünktlich um kurz nach 8 Uhr in den Startlöchern, bereit zur Abfahrt. Es ging wie jedes Jahr auf die tschechische Seite des Skigebietes Oberwiesenthal/Klinovec zum Keilberg. Um so schnell wie möglich die Piste unsicher machen zu können wurden die Ski natürlich schon am Vortag ausgeliehen. Vor Ort sammelten sich dann die Neigungsgruppen der sportlichen Fahrer, der gemütlichen Skifreunde und auch eine Anfänger Gruppe fand sich zum üben zusammen. Auch Langlauf wurde trotz den schlechten Schneebedingungen auf abenteuerlichen Routen betrieben. Dies sah man Mensch und vor allem Material der Langläufer an.

Zum Mittag traf sich die gesamte Gruppe in der angestammten tschechischen Skihütte zur gemeinschaftlichen, aber kurzen Pause. Immerhin ist man vorrangig für den Sport angereist. So wurde gefahren, bis der letzte Lift nach bitten beim Personal doch noch mitgenommen werden durfte.

Am Abend fanden sich alle wieder in der Jugendherberge ein. Nach dem Essen stand auch noch der jährliche Besuch im Spaßbad Marienberg an. Hier nahmen vor allem die jüngeren Sportler Vorzug von Rutschen und Wellenbad. Aber auch etwas „erwachsenere“ Mitglieder sah man wieder zu Kindern werden, als die Stauwirkung beim verstopfen der Reifenrutsche entdeckt wurde. Auch der Samstagabend wurde noch gemütlich verbracht, um am Sonntagmorgen wieder als erste Besucher am Lift zu stehen.

Leider zeigte sich das Wetter am letzten Tag nicht von seiner besten Seite. Nebel und Sprühregen lieferten erschwerte Bedingungen. Aber was macht das schon?! Immerhin sind wir Wassersportler, da spielt es keine Rolle ob von oben oder unten. Die Pistenbedingungen waren trotz der Witterung in Ordnung und ab Mittag ließ auch der Regen nach. Also konnte auch dieser Tag gut genutzt werden.

Am späten Sonntagnachmittag wurde dann die Heimreise angetreten. Ob als Anfänger auf der Blauen Piste, oder alter (oder auch junger) Hase auf schwarzer Piste und über Stock und Stein durch den Wald, alle Teilnehmer hatten trotz des nicht optimalen Wetters ihren Spaß. Denn Spaß ist, was wir draus machen und damit kennen wir uns aus.