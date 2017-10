Dieses Mal kein Scherenschnitt

Torgau. Am Fakt, dass Marian Wendt (CDU) die Bundestagswahl im Wahlkreis 151/Nordsachsen gewonnen hat, änderte sich in der Sitzung des Kreiswahlausschusses nichts mehr. Das Gremium, bestehend aus Kreiswahlleiter Steffen Fleischer und Vertretern von Parteien setzte den formellen Schlussstrich unter die Wahl, musste zuvor jedoch ein paar Dinge besprechen.



Alle 244 Wahlniederschriften aus den 215 regulären und 29 Briefwahlbezirken hatte das Kommunalamt des Landkreises zuvor gründlich geprüft. Nach Durchsicht der Unterlagen waren vier Wahlbezirke komplett neu ausgezählt worden: Delitzsch 1, Laußig 3, Löbnitz 3 und Schönwölkau. Darüber hinaus hatte es Berichtigungen in den Bezirken Dahlen 5 und Liebschützberg I gegeben. Die Veränderungen im Gesamtergebnis waren allerdings marginal, bewegten sich jeweils im Bereich von ein bis drei Stimmen, die an der Gewichtung des Gesamtergebnisses jedoch nichts veränderten.



Der Kreiswahlausschuss beschäftigte sich zudem mit insgesamt 16 Fällen, in denen die örtlichen Wahlvorstände Stimmen für ungültig erklärt hatten und die Mitarbeiter des Kommunalamtes diese Entscheidung infrage stellten. In allen 16 Fällen unterbreitete die Behörde einen Vorschlag, der von den Gremienmitgliedern abgestimmt werden musste. Darunter waren die klassischen Fälle, sogar der unterschriebene Wahlzettel. Der wurde ebenso für ungültig erklärt, wie der Zettel mit einem respektlosen Kommentar zur Politik der Kanzlerin. Für gültig erklärt wurde dagegen ein Zettel, auf dem bei der Zweitstimme alle Vorschläge gestrichen waren bis auf einen. Auch auf diese Weise, so Kreiswahlleiter Steffen Fleischer, habe der Bürger seinen Wählerwillen deutlich gemacht.



Ein besonderer Fall, der bei zurückliegenden Wahlen immer wieder aufgetaucht war, blieb diesmal aus. Es habe einen Wähler gegeben, so Fleischer, der seinen Wahlzettel via Scherenschnitt jedes Mal in ein kleines Kunstwerk verwandelte.

Insgesamt, so resümiert Steffen Fleischer, sei der Wahltag reibungslos verlaufen. Ab 8 Uhr sei das Büro des Wahlleiters besetzt gewesen, Statistiken seien zuverlässig eingetroffen und weitergeleitet worden. Am Bürgertelefon habe es insbesondere Fragen zur fehlenden Ecke am Wahlschein gegeben. Nötig sei diese, so erklärte Fleischer den Anrufern und auch den Ausschussmitgliedern, um eine Schablone für blinde Wähler passgenau anlegen zu können. Die Schablone, die der Kreiswahlleiter auch im Ausschuss präsentierte, ist mit Löchern für die Kreuze versehen und mit Hinweisen auf die Parteien in Braille-Schrift. Außerdem habe bei Bedarf ein Tonträger zur Verfügung gestanden, auf dem die einzelnen Wahlvorschläge aufgesprochen waren.



Keine Komplikationen oder Auseinandersetzungen habe es mit Beobachtern gegeben, die insbesondere von der AfD für viele Wahllokale angekündigt worden waren.



